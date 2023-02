,,M-am chinuit până am ajuns unde sunt azi” Secretul din spatele succesului lui Fuego. În ce a ales artistul să investească banii câștigați de-a lungul carierei

In articol:

Paul Surugiu sau Fuego, așa cum este cunoscut de toată lumea, este unul dintre cei mai iubiți artiști români. Oamenii au fost vrăjiți de talentul, simplitatea și caracterul vedetei. La fiecare concert susținut de cântăreț, foarte mulți oameni vin să îi asculte melodiile pline de emoții.

Cu toate acestea, faima nu i s-a urcat la cap, iar Paul a rămas același, exact așa cum era când și-a început carieră. Însă, până la ajunge la succes, artistul a fost nevoit să renunțe la multe lucruri.

Sacrificiile din spatele carierei lui Fuego

Multă lume îl știe pe Fuego și talentul pe care acesta îl are, însă, nu foarte mulți știu ce a trebuit să facă artistul pentru a avea o astfel de carieră. Acesta a fost nevoit să renunțe la foarte multe lucruri, printre care chiar și la prieteni. Vedeta a mărturisit că a muncit foarte mult, a studiat enorm și nu consideră că a făcut sacrificii.

Vedeta a mai afirmat faptul că nimic din tot ceea ce are azi nu ar fi fost posibil dacă nu erau fanii lui și că toate eforturile ar fi fost în zadar.

,,Nu cred că am perceput vreun moment al parcursului meu ca un sacrificiu. Poate că au fost renunțări. Poate că am preferat ceva în detrimentul a altceva, dar nu sacrificiu major, cu definiția din dicționar. Am renunțat la clipe în care m-aș fi putut distra. Am renunțat la prietenii. Am renunțat la timpul liber și la vacanțe. Eu m-am chinuit până am ajuns unde sunt azi. Am studiat. Am făcut sacrificii. Am dat din coate. Am murit de foame. Am depus efort măreț, resurse, toate la un loc. Am compus. Am cântat. Am zâmbit. Toate-ar fi fost în van, credeți-mă, dacă oamenii nu iubeau ce fac și nu-mi acordau girul lor. Dar nu mă plâng pentru nimic. Pentru că iubesc ce fac și pentru că asta e menirea mea! Drumul meu de artist, așa cum mi-l văd eu azi, după 30 de ani de la lansare, a fost sinuos. Dar fiecare durere de atunci se șterge azi. Și-am învățat să iert. Să sprijin. Să acord posibilități. Să lupt și eu pentru cei care azi sunt cum eram eu cândva, fără prea multe șanse, dar cu speranțe cât pentru o mie la un loc! Oricum, fără muncă multă, nimic, dar absolut nimic pe lumea aceasta, nu vine din cer, alunecând pe-o rază”, a dezvăluit cântărețul, potrivit Unica.

În ce a investit interpretul de muzică ușoară banii

Banii pe care i-a câștigat de-a lungul carierei sale nu i-a investit în diferite afaceri sau imobile luxoase, ci a ales să îi dea tot pe ceea ce l-a consacrat și pentru marea sa iubire, muzica. Artistul a mărturisit că nu este un foarte bun afacerist, dar și că este proprietarul a câtorva terenuri care nu sunt foarte valoroase și pe care le-a achiziționat de-a lungul anilor.

,,Bine spus că cea mai mare parte a banilor i-am reinvestit tot în muzică, în profesie. Am făcut piese, producții mari, haine și echipamente. Dincolo de asta, eu sigur nu sunt și n-aș fi vreodată un bun comerciant. Nu mă pricep la afaceri și nici n-am făcut vreodată un scop din asta. Nu am investit în imobiliare. Cel puțin, nu încă. Am câteva investiții în terenuri, nu foarte valoroase neapărat, luate pe parcursul anilor. Am mai investit în artă și în bucuriile sufletului meu”, a mai adăugat interpretul.