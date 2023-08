”M-am crucit, așa ceva nu am văzut” Lidia Buble a răbufnit, după gestul pe care o femeie l-a făcut față de ea, într-un magazin. Ce sfat le dă acum artista celor din jurul ei?

In articol:

Lidia Buble este una dintre divele de la noi care au ales să își expună viața privată așa cum este, cu bune și cu rele.

Astfel că, fiind foarte activă în mediul online, nu puține sunt momentele pe care artista le împărtășește cu cei din comunitatea sa online, acolo unde a adunat un număr mare de fani.

Lidia Buble, șocată de ce i s-a întâmplat, după ce a făcut o faptă bună

Asta s-a întâmplat și acum, când, pe Instagram, direct de la volan, fosta iubită a lui Răzvan Simion a povestit ce tocmai i s-a întâmplat în momentul în care se afla la rând într-un supermarket.

Conform spuselor sale, un gest de omenie pe care a dorit să-l facă și l-a făcut pentru o altă femeie a costat-o scump.

Nu a pățit nimic fizic, dar s-a simțit tot ea mustrată și judecată pentru că a dorit să facă un bine și să lase în fața sa la coadă o doamnă cu un copil mic alături.

Doar că doamna, deși a acceptat să îi ia locul artistei, i-a întors fapta într-un mod total neașteptat. Femeia nu i-a mulțumit, dar, în schimb, a privit-o cu răutate și chiar a împins-o puțin atunci când Lidia Buble i-a făcut loc să treacă.

În urma celor întâmplate, șocată, notează ea, mai ales de ranchiuna ce zace în unii, Lidia Buble și-a spus oful în online, apoi a venit cu un sfat pentru cei din jurul ei care sunt caracterizați doar de răutate.

Ea îi îndeamnă pe cei care o urmăresc și care o iau pe doamna respectivă drept un model să își schimbe mentalitatea și percepția despre viață și să trăiască fiecare clipă cu bunătate și bucurie în suflet.

”De ce este toată lumea atât de nervoasă și de supărată pe viață?! Eu așa ceva nu am văzut. Am fost acum până la un supermarket să iau ceva și în spatele meu era o doamnă cu un cărucior și un copil de mână. O doamnă la vreo 50 și ceva de ani. Am rugat-o frumos să treacă ea înaintea mea, că așa e frumos să o las înainte, mai ales că era cu copil. Mi-a tras o privire atât de urâtă, a trecut pe lângă mine cu copilul și s-a șters. Doamne, mie nu îmi venea să cred. M-am crucit. Eu vreau să îți fac un bine și tu te uiți la mine de parcă aș fi vrut să îți iau pâinea de la gură. Eu fraieră că mă gândesc doar la alții. Reveniți-vă și încercați să vă bucurați de viață”, a spus Lidia Buble, pe Instagram.