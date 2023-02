”M-am implicat într-o relație interzisă” Alina Radi vorbește despre cea mai mare greșeală a vieții sale. Pentru ce fapt crede vedeta că plătește acum: ”Dumnezeu mi-a dat o palmă”

In articol:

Alina Radi a visat și a muncit să ajungă o artistă cunoscută și iubită, doar că, la un moment dat, iubirea a dus-o pe alte căi.

S-a îndrăgostit de cine nu trebuia, a rămas însărcinată și astfel a făcut cale întoarsă de la București la Timișoara, rămânând o mamă singură.

Alina Radi vorbește despre cel mai mare regret al său [Sursa foto: Facebook]

Alina Radi a primit lecție, după lecție de la viață

I-a fost greu, s-a zbătut, a făcut sacrificii, dar acum, privind în urmă, spune că nu are niciun regret, căci dacă lucrurile stăteau în alt mod, acum nu îl mai avea pe fiul ei.

Însă, recunoaște că cea mai mare greșeală a vieții sale a fost acea că s-a încurcat cu un bărbat însurat și neasumat, care nu a vrut-o,

nu a vrut copilul și nici nu s-a interesat de el.

„Suntem oameni și cu toții greșim, e ceva normal, din asta învățăm. Fiecare greșeală pentru mine a fost o lecție importantă. Sincer îmi pare rău că nu am investit mai mult în mine ca artist, că nu am muncit mai mult. Singura mea greșeală și cea mai mare este că m-am implicat într-o relație interzisă și am realizat prea târziu. Mi-am trăit și visul de prezentator până a apărut ‘Satana’ în viața mea, individul cu care am rămas însărcinată și mi-a stricat toate planurile”, a spus Alina Radi, conform Fanatik.

Și dacă tatăl copilului a fost cea mai mare greșeală a vieții sale, a urmat apoi pentru Alina Radi și cea mare lecție.

Relația cu Nick Rădoi, spune cântăreața, a fost una frumoasă, dar care nu s-a potrivit cu dorințele ei de atunci.

Ca și acum, vedeta spune că mereu și-a dorit să cânte și să fie o femeie independentă, motiv pentru care a renunțat la a se căsători cu Nick și la a se stabili în America.

Iar apoi, pentru că a dat cu piciorul la o așa iubire, viața Alinei Radi a mers din rău în mai rău, ea considerând acum că, tot ce a venit după, a fost ca o pedeapsă de la Dumnezeu pentru că a renunțat la a avea o familie în detrimentul carierei, lucru pe care, subliniază ea, l-ar face și acum.

”Am rămas prietenă cu Nick, ne respectăm pentru că suntem doi oameni maturi care au trăit o poveste frumoasă de dragoste. A înțeles de acum 10 ani că eu îmi doresc o carieră, nu viață de familie. Poate acolo am greșit și Dumnezeu mi-a dat o palmă pentru că, după ce am pus punct relației, toate mi-au mers pe dos”, a mai spus cântăreața.