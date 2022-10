"M-am obișnuit să fiu șef" Tavi Clonda, mai sincer ca niciodată! Lucrul pe care soțul Gabrielei Cristea refuză cu orice preț să-l facă

In articol:

Pe Gabriela Cristea o cunoaște toată lumea, însă puțini știu că și soțul ei, Tavi Clonda, are o carieră impresionantă. Nu în televiziune, ci în domeniul muzical. De curând, artistul a dezvăluit că și-a reluat activitatea alături de formația sa, dar a primit și câteva propuneri, cu care nu a fost de acord nici în ruptul capului.

Iată despre ce este vorba!

Citeste si: „Cum e posibil ca tată, bărbat” Reacție dură după petrecerea dată de Gabriela Cristea. Gestul de neînțeles făcut de Tavi Clonda

Tavi Clonda, din nou pe scenă

După mai bine de doi ani în care pandemia le-a pus bețe-n roate artiștilor din România, Tavi Clonda a anunțat că și-a reluat activitatea. Deși formația alături de care cânta nu mai este completă, soțul Gabrielei Cristea spune că nu vrea să renunțe la trupa sa, pentru a fi solist într-un alt band: "M-am obișnuit să fiu șef, eu să centrez, eu să dau cu capul, să fiu singur pe afiș. Chiar săptămâna trecută mi s-a făcut propunerea, pentru că o trupă de coveruri avea nevoie de un solist.

Am refuzat din start. Cânt acum doar cu bandul, m-am obișnuit așa. Din cei vechi, au mai rămas doi instrumentiști și am mai găsit alți doi. Mi-a fost mai ușor, pentru că au început cântările. Concertele merg așa și așa, ce mai vine din inerție. Dar de la anul, trebuie să și investesc, să mai scot piese. Acum cânt mai mult cu bandul, dar mai am și nunți unde merg singur, doar cu pianistul. E cam greu în această perioadă, dar dacă ești optimist, atunci devine mai ușor. Voi începe un mini-turneu prin cluburi.", a declarat Tavi Clonda, pentru playtech.ro.

Citeste si: “Când ajung acasă să vezi ce bătaie îmi dă.” Culiță Sterp a luat o femeie la ocazie pe drumul de întoarcere acasă- kfetele.ro

Citeste si: Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu- bzi.ro

Tavi Clonda, alături de formația lui [Sursa foto: Instagram]

Tavi Clonda se confruntă cu probleme de sănătate

În ultima perioadă, Tavi Clonda a fost nevoit să apeleze la ajutorul medicilor, din cauza durerilor cumplite. Soțul Gabrielei Cristea a dezvăluit că are probleme serioase cu spatele și urmează regulat ședințe de kinetoterapie și fizioterapie, pentru a se putea recupera: "Sunt cu spatele în piuneze și a trebuit să fac fizio și kinetoterapie. Mă doare coloana și nu-mi mai trece. Nu e hernie de disc în stadiu avansat, nu-mi coboară durerea și pe picior, dar se poate agrava.

Citeste si: „Este însărcinată?” Gabriela Cristea i-a făcut o surpriză nebănuită lui Tavi Clonda, chiar la petrecerea fiicei lor! Ce au observat, însă, internauții?

Nici RMN nu mi-a dat să fac, nu-i de operat. Dar trebuie să am grijă. Acum sunt mai bine, depinde de cum dorm. Dimineața e dureros. Mă doare când dorm mai mult de șapte ore. Atunci când somnul e cu întreruperi, pentru că se mai trezesc fetele noaptea, e mai bine.", a mai spus Tavi Clonda, pentru sursa menționată.

Tavi Clonda [Sursa foto: Instagram]