”M-am panicat” Cătălin Botezatu, la un pas de a fi mușcat de un rechin. Designerul s-a aventurat în larg fără a ține cont de avertismentele primite

Timpul pentru Cătălin Botezatu înseamnă muncă și vacanțe. Designerul se împarte între viața profesională, pe care a pus-o mereu pe primul loc, și perioadele în care se relaxează după toată munca depusă pentru creațiile sale.

Astfel, pentru că muncește luni la rând, ulterior, tot o perioadă lungă, Bote și-o dedică vacanțelor.

Nu bifează orice vacanțe, ci unele exotice și exclusiviste, despre care ar putea să povestească mult și bine.

Cătălin Botezatu era să își piardă viața

Despre una a vorbit acum, în cadrul unei emisiuni TV, când a mărturisit că adrenalina l-a dus în punctul de a-și pierde viața.

Conform spuselor sale, aflându-se într-o vacanță peste mări și țări, într-un moment de relaxare pe un yacht, alături de câțiva prieteni, Bote a scăpat cu viață doar printr-o minune.

Fostul jurat de la ”Bravo, ai stil” mărturisește că în cea mai nebună vacanță a sa a fost la un pas de a fi sfâșiat de un rechin.

Din dorința de a încerca un anumit sport, dar și de a se bucura de vietățile din apă, designerul nu a mai ținut cont de indicațiile primite și s-a aventurat în larg.

Atunci și acolo, spune Botezatu a fost momentul în care un rechin i-a dat târcoale. Fără a acorda atenție la ce se întâmplă în jurul lui, designerul mărturisește că nici nu-și închipuia ce pericol îl pândește.

El se juca cu focile, înota, se amuza și se relaxa, asta până la un moment dat când, la semnalul primit de la cei de pe yacht, vedeta a trăit șocul vieții.

Atunci când a realizat că un rechin era pe urmele sale, panica l-a cuprins și doar o minune a mai făcut posibil ca el să ajungă viu la cei de pe ambarcațiune.

"Cea mai nebună vacanță a fost una de trei luni, când am făcut un periplu prin toată America de Sud(...) am aterizat în Bora Bora o lună și prin zona Galapagos era să mă mănânce puțin un rechin. E o poveste lungă… Eram pe un yacht, am coborât să mă joc cu focile și am vrut să fac diving, deși cel care era cu noi mi-a spus să nu mă îndepărtez de ambarcațiune. Eu m-am dus în larg și acolo am simțit că ceva mă împunge pe la spate. Inițial am crezut că e o focă. M-am uitat spre yacht, am văzut că-mi făceau toți semne, le-am făcut și eu semn. La un moment dat, când m-am întors, am văzut coada rechinului și m-am panicat. Am venit repede către yacht și am scăpat.", a povestit Cătălin Botezatu, în cadrul unei emisiuni TV.