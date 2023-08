„M-am pierdut cu firea, am luat cuțitul” Filmul crimei din Mangalia, povestit în detaliu chiar de Loredana Atănăsoaie, cea care a ucis-o pe Alina, i-a băgat trupul într-un geamantan și l-a abandonat în parc

In articol:

Alarma a fost dată în urmă cu câteva zile, atunci când trupul Alinei Elena Ciobanu, o tânără de 18 ani, din Vaslui, a fost găsită moară, cu fața desfigurată și cu mai mult lovituri de cuțit, sub o bancă dintr-un parc din Mangalia. Fata venise să muncească pe litoral alături de cea pe care o considera cea mai bună prietenă a ei. Se știau încă de la grădiniță și au împărțit bune și rele toată viața lor. În ultima perioadă, însă, prietenia lor începuse să scârțâie, dar nimic nu prevestea că s-ar putea ajunge până la crimă.

Loredana Atănăsoaie, de aceeași vârstă cu victima, a recunoscut în fața anchetatorilor că, într-adevăr, ea este cea care a comis ororile și a povestit pas cu pas cum au decurs ultimele momente din viața prietenei sale, dar și ce a urmat după.

Alina, tânăra ucisă de cea mai bună prietenă

Zeci de minute luptat Alina să trăiască! Loredana a privit cum și-a dat ultima suflare

Într-un moment de furie, pe fondul unor certuri nerezolvate, Loredana a luat cuțitul și l-a băgat fără milă în prietena ei cea mai bună, Alina, care se afla cu ochii închiși și cu spatele la ea. Au urmat 30 de minute de agonie, timp în care victima a încercat să se salveze, însă agresoarea s-a asigurat că aceasta nu va mai avea cum să scape.

„Lucrăm 7 zile pe săptămână, 9 ore pe zi, iar în contract scris 8 ore pe zi, cinci zile pe săptămână. Cu Elena mă cunoşteam de mult, întrucât eram colege de clasa din clasa întâi. Menționez că aveam cu Elena o relație ceva mai din diferite motive inclusiv legate de serviciu şi ne-am mai certat, motiv pentru care am cerut pe parcurs șefilor să ne schimbe camerele şi să stăm separat. (...)

În seară zilei de 05.08.2023, am mai avut nişte discuții contradictorii cu Elena legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei. Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft şi inițial am ezitat însă după aceea am înjunghiat-o în gât.

Menționez că Elena nu dormea, însă stătea întinsă în pat cu ochii închiși și față către perete. Menționez că eu nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă. După ce am înjunghiat-o Elenei îi curgea sânge din gură şi din rana făcută cu cuțitul horcăia, motiv pentru care am încercat să îi pun mână la gură să nu se audă în celelalte camere. A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat timp în care m-a zgâriat pe mâna și pe gât şi chiar și pe spate”, și-a început Loredana declarația.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: A vrut să aibă un moment sexy în duș, dar a reușit opusul. Incredibil cum s-a filmat o celebră influenceriță| VIDEO&FOTO- stirileprotv.ro

A vrut să-i ducă trupul neînsuflețit al Alinei în Vaslui, cu trenul

Criminala a încropit rapid un plan pentru a scăpa de cadavru. A băgat trupul neînsuflețit în geamantanul victimei, a fost ajutată de un coleg să urce trolerul într-un taxi, iar prima oprire a fost la gară, căci inițial a vrut să ia trenul și să o ducă în Vaslui, de unde erau amândouă. S-a răzgândit însă pe drum.

„Camera în care locuiam are numărul 111. Menționez că în cameră s-a murdărit de sânge aşternutul de pe patul ei, mocheta și salteaua. După ce a decedat am luat valiza Elenei, am scos hainele ei întrucât avea bagajul deja făcut și cu greu am introdus-o în valiză. Am luat valiza şi am ieşit din hotel pe la ieşirea din spate şi am folosit liftul că să cobor. Am stat câteva minute în afara hotelului să îmi revin şi am decis să chem un taxi dar nu eram decisă unde să merg. Am găsit un taxi de Google pe internet şi taximetristul m-a întrebat în mod repetat ce am în valiza, timp în care a venit şi un coleg de muncă pe nume Vali, căruia i-am zis că plec acasă. Acesta m-a ajutat să pun valiza în portbagajul taxiului, după care Vali a plecat. M-am urcat în taximetru în dreapta față și i-am spus taximetristului că vreau să merg la bancomat şi că ulterior mă voi decide unde merg. Eu nu eram murdară pe haine deoarece mă schimbasem în cameră.

Pe drum m-am gândit că ar fi mai bine să mă lase în parcul din apropiere, pe unde treceam şi a fost de acord. Probabil pentru că păream derutată taximetristul m-a întrebat dacă are cine să mă ia însă la insistențele mele acesta m-a lăsat în acel parc. După ce a oprit taximetrul, taximetristul m-a ajutat să dau jos valiza din portbagaj și m-a tot întrebat ce am în valiza deoarece era foarte grea. I-am răspuns că am haine şi rechizite pentru școală. Taximetristul m-a crezut şi a plecat. Pentru cursă i-am dat taximetristului 200 lei deși valoarea cursei era de 20 lei", a continuat criminala.

Loredana: „A m abandonat trupul Elenei sub această bancă. Am încercat să o pun pe bancă dar era grea şi nu am putut”

Ajunsă în parcul din Mangalia, aceasta a scos cadavrul din geamantan și l-a lăsat sub prima bancă, iar mai apoi s-a întors în camera de hotel pentru a șterge urmele de sânge.

Citeste si: „Tata mă agresa fizic pentru că eram rebelă, și pe băieți i-a agresat, dar pe mine cel mai tare.” Dana Roba a vorbit despre abuzurile la care a fost supusă în copilărie- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

„Am mai stat câteva minute, m-am uitat în jur să văd dacă sunt camere de filmat sau persoane care m-ar putea vedea și întrucât nu era nimeni m-am apropiat de prima bancă şi am abandonat trupul Elenei sub această bancă. Am încercat să o pun pe bancă dar era grea şi nu am putut. Am luat valiza cu mine şi am plecat la hotelul unde eram cazată. Menționez că eram imbracată cu un hanorac cu mai multe culori deschise, cu glugă pe cap, pantaloni negri şi pantofi sport negri. M-am deplasat pe jos până la hotelul unde eram cazată şi am început să fac curățenie în cameră, ştergând urmele de sânge de pe mochetă şi de pe perete şi am luat lenjeria şi hainele murdare de sânge şi le-am pus într-un sac de plastic gen sac de pubelă de culoare albastru. Acest sac l-am dus dimineaţă în jurul orei 10 în tomberonul hotelului. Cuțitul îl pusesem sub salteaua patului meu iar după ce am dus sacul mai sus menționat mi-am amintit şi de cuțit, l-am luat şi l-am ambalat într-un sac din plastic de culoare galbenă pentru găleata de gunoi și l-am dus la ghenă hotelului Narcis".

Nu a durat însă mult, iar aceasta a fost luată pe sus de oamenii legii și dusă la audieri. Atunci a fost momentul în care a decis să recunoască tot, sperând că va primi o pedeapsă mai mică.

"Elena era imbrăcată cu o bluza roz şi pantaloni scurți tip colanți roz cu bleu. Ştiu că Elena avea un tatuaj temporar pe una dintre mâini dar nu îmi amintesc pe care anume. Am observat tatuajul când am pus-o în valiză. În jurul orei 10.00 am mers la serviciu, în hotelul Narcis. Menționez că am apucat să stau o ora în pat dar nu am reuşit să dorm. În timp ce mă aflăm la serviciu, în jurul orei 15.00 a venit un echipaj de Poliție care m-a preluat şi condus la sediul Pol. Mun. Mangalia, unde am fost întrebată de unde provin leziunile pe are pe am. Inițial am spus că am căzut însă ulterior am recunoscut fapta deoarece am văzut în filme faptul că dacă recunoşti fapta săvârşită primești o pedeapsă redusă".

Loredana regretă amarnic că și-a ucis prietena

Tânăra spune că în momentul în care și-a înjunghiat cea mai bună prietenă nu era pe deplin conștientă de faptele sale. Acum, însă, regretă ororile pe care le-a comis.

„Regret săvârşirea faptei şi menționez că nu am fost conștientă de ceea ce am făcut. Chiar am fost cele mai bune prietene de-a lungul anilor", a mai încheiat aceasta.