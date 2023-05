"M-am pus în genunchi și eu și Florin" Momentul în care Brigitte Pastramă a decis să-și ia fiica și să plece de urgență din România. Ce s-a întâmplat cu Sara a făcut-o să se sperie îngrozitor

In articol:

În cadrul emisiunii „Teo Show”, difuzată pe Kanal D, Brigitte Pastramă a vorbit despre motivul pentru care a ales să se mute în Dubai și să renunțe la viața din România.

Bruneta a precizat că și-a dorit ca fiica ei, Sara, să stea departe de anumite tentații, tocmai de aceea a decis să se stabilească în Dubai, o țară în care alcoolul și diverse substanțe sunt fie interzise, fie greu accesibile.

Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai pentru viitorul fiicei sale. [Sursa foto: Captură KANAL D]

„Am vrut să o mut să pe Sara într-o țară unde nu are acces la anumite substanțe și e greu accesibil și alcoolul. Am fost speriată de anturajul în care era și am un deja vu cu fiul meu. M-am felicitat că a fost o idee bună, dar și o investiție imobiliară. A fost un pas greu, însă acolo e greu să dai înapoi”, a precizat soția lui Florin Pastramă la „Teo Show”.

Cum a ajuns Brigitte Pastramă să ia decizia de a se muta în Dubai, împreună cu fiica ei

Se pare că mutarea peste hotare nu a fost deloc ușoară pentru vedetă. Aceasta a precizat că a trebuit să facă mai multe sacrificii pentru a-i oferi Sarei un viitor mai bun și totodată, pentru a nu repeta anumite greșeli din trecut.

Și cum nimic nu este mai important decât binele fiicei sale, Brigitte Pastramă a ales Dubaiul, în detrimentul confortului de acasă.

De asemenea, bruneta a mărturisit că nu a avut suficienți bani pentru a cumpăra o locuință în Dubai, tocmai de aceea a luat decizia de a vinde mai multe proprietăți pe care le deținea, însă s-a împrumutat și la sora

sa.

„Am renunțat la confortul de acasă… N-am avut posibilitatea să cumpăr o casă mare. Am vândut două apartamente să iau acolo o căsuță. (…) Pentru mine sunt niște sacrificii. Am renunțat la casa de 420 mp din România ca să stau în Dubai.”, a mai spus Brigitte Pastramă.

În ciuda acestor aspecte, Sara nu a fost la fel de încântată de hotărârea mamei sale. Brigitte a precizat îi este frică să nu treacă prin aceleași episoade prin care a trecut cu fiul ei. Pentru ca istoria să nu se repete, bruneta este pregătită să o susțină pe fiica sa în tot ceea ce va vrea să facă pe viitor.

„Sara nu putea să studieze acolo fără ca unul dintre părinți să aibă buletin în Dubai. Fiicei mele nu i-a picat bine. Sara nu apreciază momentan efortul pe care eu l-am făcut. Mie mi-a fost greu ca să îmi fac rezidența. (…) Îmi doresc să o susțin pe Sara în studii, iar ea va alege după ce vrea să facă. Sunt o mamă care a crescut singură doi copii. De multe ori n-am putut să îl țin în frâu pe fiul meu”, a mai spus bruneta în cadrul aceleiași emisiuni TV.

Se pare că Brigitte Pastramă a ales să plece din România din cauza unui episod îngrijorător pe care l-a avut fiica sa. Sara a fost la o petrecere unde a consumat băuturi alcoolice. „Nu am avut altă șansă cu Sara. A fost la un studio și a venit acasă după ce a băut. u am avut altă șansă cu Sara. A fost la un studio și a venit acasă după ce a băut. M-am speriat foarte tare și am zis că orice s-ar întâmpla… M-am pus în genunchi și eu și Florin”, a mărturisit bruneta.