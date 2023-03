„M-am răsfățat un pic” Carmen Brumă, vacanță de vis în Dubai. De ce nu și-a însoțit Mircea Badea soția peste hotare

In articol:

Carmen Brumă și Mircea Badea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de foarte mult timp, iar împreună îl au pe micuțul Vlad, în vârstă de numai opt ani. Cei doi sunt de nedespărțit și se iubesc la fel ca în prima zi, însă mai au momente în care își doresc să petreacă timpul separat.

Recent, prezentatoarea TV a fost într-o vacanță de patru zile în Dubai, dar spre surprinderea tuturor, soțul ei nu a însoțit-o.

Carmen Brumă, singură în Dubai

Patru zile a petrecut Carmen Brumă singură în Dubai. Vedeta a profitat din plin de absolut toate lucrurile pe care orașul din Emiratele Arabe Unite i le-a pus la dispoziție. Chiar dacă aceasta a savurat mâncărurile tradiționale specifice zonei, antrenoarea nu a uitat și de mișcare, așa că a făcut o mulțime de activități.

Lucrul care a surprins pe toată lumea a fost faptul că Mircea Badea nu și-a însoțit partenera de viață în această mini vacanță. Motivul pentru care bărbatul nu a fost alăturai de soția lui a fost fiul lor, care a rămas în țară cu tatăl și bunicii lui. Din fericire, plecarea mamei nu a fost simțită prea mult de Vlad, deoarece a avut tot timpul câte ceva de făcut.

„Vlad a rămas cu tatăl lui și cu bunicii și s-a distrat. Eu am lipsit doar 4 zile, dintre care 2 au fost în weekend deci nu a fost o problemă adaptarea programului. M-am răsfățat un pic dar nu am sărit peste antrenamente”, a declarat prezentatoarea TV, potrivit Click.

Care este secretul relației dintre Mircea Badea și Carmen Brumă

Carmen Brumă a mărturisit că ea nu i-a verificat niciodată telefonul partenerului ei și a ales să meargă pe încredere. Nutriționista a declarat că niciodată nu l-a sunat pe prezentator să vadă pe unde este și că unul dintre secretele unei relații de lungă durată este să îi lași suficient spațiu celuilalt.

„Depinde ce înțelege cineva prin infidelitate. Eu nu am pus niciodată mâna pe telefonul lui, adică pun mâna în sensul că-mi zice: «Dă-mi și mie repede telefonul». Dar eu nu am răspuns niciodată la telefonul lui fără să mă roage el. Cum să am parolele de la contul lui? Niciodată nu-l sun să-l întreb «Bună, unde ești?». Nu există așa ceva. Ăsta este unul dintre elementele unei relații de lungă durată. Să-i dai celuilalt spațiu, să-l lași să respire”, a declarat Carmen Brumă, acum ceva timp.

Mircea Badea și Carmen Brumă [Sursa foto: Instagram]