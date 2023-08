„M-am răzbunat” Lidia Buble a povestit asta abia acum! Este de-a dreptul halucinant ce i-a făcut lui Răzvan Simion: „I-am dat peste spate cu bâta de baseball”. Cum s-a sfârșit totul?! 

In articol:

Lidia Buble se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, indiferent de situație. Așa se face că, șatena a atras publicul de partea sa prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu, iar un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când a vorbit fără rețineri

despre videoclipul piesei sale ”Sub apă”, acolo unde personaj principal a fost chiar iubitul ei de la vremea aceea, Răzvan Simion.

Vedeta a spus pe îndelete ce s-a întâmplat, de fapt, atunci când a filmat videoclipul cu Răzvan Simion. Filmările s-au desfășurat chiar într-un bazin cu apă specială, un fel de acvariu, spune ea, iar la un moment dat, într-una dintre scene, vedeta trebuia să spargă sticla cu o bâtă de baseball, dar din greșeală, șatena l-a lovit chiar pe fostul ei partener, pe spate.

După ce a povestit pe îndelete ceea ce s-a întâmplat atunci, Lidia Buble a spus mai în glumă, mai în serios, că s-a răzbunat la vremea aceea pe prezentatorul TV, pentru toate relele.

„Am stat două zile la acel videoclip, prima parte am filmat-o undeva, într-o hală, în București. Și sub apă undeva lângă București, într-un bazin cu o apă specială, care cumva nu îți afecta ochii. Cert este că am filmat vreo opt ore, când s-au terminat filmările am ieșit din apă și am zis «eu am orbit, eu nu mai văd nimic». Vedeam extrem de încețoșat, vreo două zile am crezut că mi-am pierdut vederea la filmările acelui clip. A fost cu peripeții, actorului principal din acel videoclip era să îi rup spatele, că a fost la un moment dat o scenă cu bâta de baseball, când trebuia să sparg acvariul. La prima încercare, când m-am învârtit odată, i-am dat peste spate, s-a auzit «aaaahhhh». Au pârâit vertebrele de sus până jos, m-am răzbunat pentru toate. Dar n-a fost intenționat, glumesc acum, cu ghilimelele de rigoare.”, a declarat Lidia Buble, pentru Cancan.ro.

Lidia Buble recunoaște că a suferit din dragoste

În cadrul aceluiași interviu, Lidia Buble a fost mai sinceră ca niciodată și a recunoscut că a suferit din dragoste.

Tânăra a explicat că cea mai mare durere a simțit-o atunci când ea și iubitul ei, cu care avusese o relație de 5 ani, și-au spus ”Adio”.

A suferit enorm, însă și-a dat seama ulterior că din toată această situație a avut de învățat o lecție foarte importantă.

„Știi când am plâns și mi s-a părut că e sfârșitul lumii, și cred că asta ni se întâmplă tuturor? După prima relație serioasă, când pleacă ăla, zici că ți-a fugit pământul de sub picioare, că vine apocalipsa, că se termină lumea, că altul nu mai e. De când mă știu, numai relații serioase am încercat să am. Totdeauna ziceam «cu ăsta mă mărit, cu ăsta rup norii». Primul iubit cu care am stat aproape cinci ani a fost 20% motivul pentru care am venit la București. Î n rest, am venit pentru facultate, pentru un trai mai bun și că era aici sora mea, Esti. Și băiatul ăsta a avut un procent destul de OK în influențarea mea pentru a veni la București. Am plâns atunci, dar nu să zic că s-a terminat lumea. Ca după prima relație, suferi, că zici «fuse și se duse». După aceea, intervine maturizarea și îți dai seama că fiecare om vine cu un scop în viața ta. Și cel mai important e să vezi partea plină a paharului. Mie mi-a plăcut, că de la fiecare om care a venit în viața mea și a și plecat, am avut de învățat foarte multe lucruri. Am avut de învățat foarte multe din acea relație și sunt recunoscătoare. Și nu-mi pare rău de absolut nimic, pentru că și în acea relație m-am format drept omul care sunt astăzi și de care sunt foarte mândră. De acolo am învățat ce să nu mai accept, ce greșeli să nu mai fac, că dacă nu treceam pe acolo, n-aș fi știut ce îmi doresc în ziua de astăzi. Și azi, omul respectiv m-a ajutat să-mi dau seama exact ce-mi doresc și exact ce vreau de la viață. Și exact cum îmi doresc să fiu tratată și respectată și iubită!”, a mai spus Lidia Buble, pentru aceeași sursă.