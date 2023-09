„M-am refăcut mai greu” Larisa Drăgulescu, declarații surprinzătoare! Cum s-a schimbat viața vedetei, după ce a devenit mamă pentru a treia oară: „Am cam uitat cum este să ai grijă de un bebeluș”

In articol:

Larisa Drăgulescu, fosta soție a lui Marian Drăgulescu a devenit mamă pentru a treia oară la începutul acestei toamne. Vedeta a mărturisit în repetate rânduri că a avut parte de o sarcină destul de grea, motiv pentru care s-a confruntat cu mai multe probleme. Din fericire, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, iar acum trăiește una dintre cele mai frumoase etape din viața sa.

În ultimii ani, în viața Larisei Drăgulescu au avut loc numeroase schimbări. S-a mutat la Reșița, acolo unde și-a deschis un salon de înfrumusețare. Ba mai mult, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat căruia nu a vrut să îi dezvăluie identitatea.

Cum s-a schimbat viața Larisei Drăgulescu după naștere?

Nu mai încape îndoială faptul că Larisa Drăgulescu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Chiar dacă este o schimbare majoră, este extrem de fericită datorită faptului că a devenit mamă pentru a treia oară. Mai mult, acum poate răsufla ușurată, întrucât are un băiețel perfect sănătos, în ciuda problemelor cu care s-a confruntat în timpul sarcinii.

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu spune că momentam se obișnuiește cu viața de mămică de bebeluș, mai ales că nu a mai trecut prin această etapă de 17 ani, însă ia totul pas cu pas și se bucură de fiecare clipă petrecută alături de puiul său.

„Mă simt împlinită și fericită! Nu am cuvinte să descriu ceea ce simt. Este o fericire pe care nu o pot descrie. Mi-am dorit mult al teilea copil și am reușit. Copilul a fost plănuit, am mai încercat în trecut dar nu am reușit. Acum am reușit. Bebe este foarte bine, îi place să stea numai în brațe, îi place să doarmă numai cu mine, momentan nu mă lasă sa dorm noaptea. Ziua este foarte cuminte, iar noaptea este plângăcios. După 17 ani…este ca și cum aș fi mamă pentru prima dată. Am cam uitat cum este să ai grijă de un bebeluș.”, a mărturisit Larisa Drăgulesc pentru Playtech.ro.

Din nefericire, a declarat că s-a refăcut destul de greu după sarcină, mai ales din cauza faptului că a născut prin cezariană și a trebuit să urmeze un tratament din cauza problemelor pe care le-a întâmpinat. Se pare că este vorba de niște injectii în burtă, pe care este nevoită să le mai facă pentru o scurtă perioadă de timp.

Chiar dacă bebelușul a venit la pachet cu foarte multe schimbări, iar de data asta totul este diferit față de restul sarcinilor, întrucât nu mai alăptează, este fericită și recunoscătoare pentru faptul că a devenit mamă din nou.

„Sunt multe noutăți. Acum m-am refăcut mai greu după sarcină, am născut prin cezariană. Am făcut tratament pe toată durata sarcinii pentru trombofilie, în burtică și încă le fac. Le fac încă o lună de acum încolo, abia aștept să scap de injecțiile astea.

De data asta nu alăptez, este ceva nou pentru mine. Nu pot, am avut recomandare medicală să nu alăptez, așa că fac laptele în biberon. Am cumpărat aparat pentru lapte praf…asta este! Dacă alăptam era mai bine, era mai comod.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.