„M-am rupt foarte greu, e o altă lume” Adriana Bahmuțeanu a luat copiii de la Silviu Prigoană și a plecat în SUA. Bruneta i-a dus pe cei doi băieți acasă la George Restivan, pentru a se întâlni cu fratele lor vitreg

În luna aprilie a acestui an, Adriana Bahmuțeanu dădea vestea cea mare despre nunta cu George Restivan. Cei doi îndrăgostiți s-au căsătorit religios în secret, într-o biserică din Ucraina. Vedeta a mai trecut printr-o căsătorie, având un mariaj tumultuos cu Silviu Prigoană, plin de certuri care se finalizau cu divorțuri pentru ca, mai apoi, să se recăsătorească.

Într-un final, aceștia s-au despărțit definitiv. Din căsnicia cu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu are doi băieți, pe Eduard și Maximus, care sunt acum doi adolescenți plini de energie.

La câteva luni după ce s-a căsătorit cu George Restivan, Adriana Bahmuțeanu și proaspătul ei soț au decis să plece într-o vacanță, dar nu singuri. Aceștia au mers în America împreună cu cei doi copii ai vedetei, acolo unde băieții și-au dorit foarte mult să ajungă pentru a se întâlni fratele lor vitreg, fiul lui George Restivan dintr-o altă relație. Adriana Bahmuțeanu și soțul ei, care nu au mers încă în luna de miere după ce au devenit soț și soție, și-au lăsat toate treburile din România și au plecat să le facă pe plac copiilor lor.

„ Suntem în America, în vacanță, cu copiii. Stăm până pe 15 august. Nu, nu este lună de miere. O să facem și asta, mai încolo, dar nu acum. Nu m-am gândit la o destinație. Deocamdată, e bine aici. Sunt acasă la bărbată-miu. Nu am mai fost la el, nici eu, nici copiii. Și așa m-am rupt foarte greu, că aveam treabă și am zis, totuși, să venim pentru copii. Că ei tot au zis, 'Hai, mami, în America, hai, mami…'. Suntem cu copiii, nu este nicio lună de miere. Stăm cu copiii, avem activități de copii, nu de adulți. O să mergem și la Las Vegas cu copiii, care, de fapt, sunt adolescenți. Au depășit etapa cu Disneyland, vor la un parc de aventură. Au cu totul alte preocupări la vârsta lor. Am venit mai mult pentru ei, că au vrut neapărat să venim în America și au vrut neapărat aici, în California.', a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru viva.ro.

Adriana Bahmuțeanu și-a dus copiii în vacanță în America [Sursa foto: Facebook]

Cu ce probleme se confruntă Adriana Bahmuțeanu în America

Adriana Bahmuțeanu face tot posibilul ca băieții ei să fie fericiți și să aibă parte de tot ce își doresc. Pentru ei, vedeta a acceptat să plece într-o vacanță peste hotare, însă a mărturisit că ea și copiii ei încă nu s-au obișnuit cu fusul orar și sunt foarte obosiți, deși au ajuns în America de câteva zile. Totuși, aceștia au vizitat multe locuri și se bucură de zilele pe care le petrec împreună.

„ Acum, la noi este 8:30 dimineața. I-am dus la Ocean și în tot felul de locuri deosebite și le place foarte mult. E o altă lume. Am ajuns de trei zile, încă nu ne-am revenit cu fusul orar. Suntem 'zombi'. Nu am avut timp de shopping. O să plecăm și în luna de miere, doar noi doi, dar până atunci pe bucurăm de vacanța de aici, din State”, a mai povestit Adriana Bahmuțeanu.