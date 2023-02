„M-am și îmbolnăvit” Ce se întâmplă cu Iulia Vântur în aceste momente?! Vedeta a avut un program haotic și încărcat, iar acum se resimte: „Nu am mai putut” 

In articol:

Iulia Vântur a fost una dintre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, însă în urmă cu mai mulți ani aceasta a decis să ia totul de la 0 peste hotare, mai precis în India, acolo unde se bucură de un real succes și se mândrește cu cariera pe care și-a construit-o.

Recent, blondina a fost prezentă în cadrul unei emisiuni TV, prin intermediul unei transmisiuni în direct, chiar din locuința ei aflată în India. Întrebată de către moderatoarea emisiunii cum sărbătorește luna iubirii, Iulia Vântur a oferit răspunsul, fără a sta pe gânduri.

Citește și: Iulia Vântur a vorbit despre comportamentul lui Salman Khan față de ea! De la ce a pornit totul? „Dintr-odată, s-a schimbat”

Aceasta a explicat că nu sărbătorește în niciun mod special, mai ales că a muncit destul de mult, iar acum se confruntă și cu mici probleme de sănătate, care nu prea îi dau pace și din cauza cărora nu a putut da randament așa cum și-ar fi dorit.

„Lili Sandu: Cum serbezi luna iubirii?

Iulia Vântur: Muncind, deși în ultimele zile nu am mai putut să muncesc, am ieșit din circuit, nu am avut încotro, tocmai pentru că probabil eram mult prea epuizată și nu am avut grijă de mine cum trebuie. Au fost multe proiecte pe care a trebuit să le ducem la bun sfârșit, așa că am fost puțin cam prea ocupată în ultima vreme. De asta cred că am și răcit, m-am și îmbolnăvit. Altfel e ok, revin în câteva zile.”, a fost discuția dintre cele două, în cadrul unei emisiuni TV.

Iulia Vântur [Sursa foto: Captură TV]

Declarațiile făcute de Iulia Vântur, chiar de Ziua Îndrăgostiților

Chiar și pe 14 februarie, atunci când s-a sărbătorit Ziua Îndrăgostiților la nivel internațional, Iulia Vântur a făcut o serie de declarații despre cum are de gând să sărbătorească alături de iubitul ei, însă și atunci, vedeta a mărturisit că atât ea, cât și partenerul ei, sunt extrem de ocupați cu proiectele în care sunt implicați, motiv pentru care nu vor putea sărbători.

Citește și: Salman Khan, gesturi tandre cu fosta iubită, în public! Mai mult, se zvonește că actorul ar fi deja într-o relație cu altă femeie. Ce scrie presa indiană despre Iulia Vântur?

"Dragostea se exprimă prin dulcegării!... Dacă îți imaginezi că putem ieși așa, la masă, fără să fim deranjați....Chiar nu am niciun plan, eu muncesc de Ziua Îndrăgostiților!”, a spus Iulia Vântur, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Iulia Vântur și Salman Khan [Sursa foto: Captură Video]