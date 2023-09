„M-am supărat chiar foarte tare” Nicoleta Nucă a dat cărțile pe față! De la ce pornesc, de fapt, certurile dintre artistă și logodnicul său: „Iubitul meu este nevoit să cedeze mereu”

In articol:

Nicoleta Nucă este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din țara noastră. De-a lungul timpului a reușit să-și construiască o carieră de succes în industria muzicală, fiind extrem de apreciată datorită talentului său. Încă de când a apărut pentru prima oară în lumina reflectoarelor, artista a reușit să scoată hit după hit, motiv pentru care a cucerit inimile ascultătorilor și a adunat de partea sa o mulțime de fani.

Fără doar și poate, Nicoleta Nucă se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Pe plan profesional se bucură de o carieră în plină ascensiune, fiind implicată în mai multe proiecte importante. De asemenea, pe plan sentimental trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alex Ursache. Cei doi formează un cuplu de 6 ani și sunt extrem de îndrăgostiți, însă artista a mărturisit că uneori au parte și de certuri și momente tensionate.

De la ce pornesc ceturile dintre Nicoleta Nucă și Alex Ursache?

Nicoleta Nucă și Alex Ursache formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din showbiz. Chiar dacă au o relație frumoasă, bazată pe încredere, respect și multă iubire, artista recunoaște că uneori mai au parte și de conflicte, ca în oricare alt cuplu. Chiar dacă uneori între cei doi apar mici dispute și neînțelegeri, cântăreața spune că nu a fost niciodată vorba despre ceva grav, cele mai multe certuri pornind din lucruri banale.

Totuși, lucrul pe care îl detestă cel ma mult Nicoleta Nucă este să fie pusă să aștepte, mai ales atunci când cere ajutorul, tocmai de aceea, uneori îl „pedepsește” pe iubitul său, arătându-i că este supărată.

Citește și: „Partea asta din mine a rămas în totalitate de atunci” Nicoleta Nucă, mai sinceră ca niciodată! Ce ura cel mai mult în copilărie? Artista se gândește cu groază la acele momente: „Îmi venea să fug mâncând pământul”

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Satul în care localnicii și-au creat propria lege și au întors spatele poliției. Are cele mai multe cazuri nerezolvate- stirileprotv.ro

„Intru în conflict cu iubitul meu, de obicei, din motive banale. Deși sunt crescuți de mame diferite, parcă toți am fi făcuți de aceeași mamă. De cele mai multe ori mă enervez atunci când îl rog să mă ajute cu ceva și el spune: ‘Da, da, vin imediat‘, iar imediatul acela se face o oră, timp în care eu stau și aștept. O dată m-am supărat chiar foarte tare, am răbufnit foarte urât, eu care nu sunt o fire foarte temperamentală și nici explozivă, sunt destul de calmă. Nu sunt genul să aștept să mă cumpere cu cadouri. Legat de cât ține supărarea, depinde de situație. În situațiile mai serioase țin supărarea, să simtă că sunt supărată.”, a mărturisit Nicoleta Nucă pentru Spynews.ro.

De la ce pornesc certurile dintre Nicoleta Nucă și Alex Ursache? [Sursa foto: Facebook]

Citește și: „Mie să-mi închizi gura? Doamne ferește” Nicoleta Nucă nu s-a mai abținut și a răbufnit! Vedeta a vorbit fără perdea despre acest subiect. Ce a deranjat-o pe artistă: „Ești talentat, ți-a dat Dumnezeu voce, dar nu e suficient”

Nicoleta Nucă, o fire ambițioasă

Sinceră din fire și întotdeauna transparentă când vine vorba de viața sa, Nicoleta Nucă a mărturisit că cedează foarte rar în relație, mai ales atunci când trebuie să recunoască că a greșit. Tocmai din acest motiv, atunci când își recunoaște greșelile, cel mai probabil este vorba despre ceva grav.

Citeste si: „Mi se pare cel puțin inedită solicitarea, nu vreau să spun nesimțită. Fiți atenți, în ce constă toată povestea.” Ce i-a cerut o doamnă lui Mădălin Ionescu, într-un mesaj privat- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: O nouă audiere în cazul accidentului teribil de la 2 Mai/ Avocat: ”Declarațiile familiilor tinerilor decedați sunt șocante, ceva îngrozitor”- stirilekanald.ro

Citeste si: Scenă emoționantă la întoarcerea lui Victor Cornea de la US Open! Gestul făcut de tenismen pentru cele două fetițe ale Andreei Balan chiar la aeroport- radioimpuls.ro

Mai mult decât atât, artista a mai adăugat și faptul că îi este greu să renunțe la ideile sale, tocmai de aceea consideră că, de cele mai multe ori, are dreptate.

Citește și: „Nu ne dorim ambii” Motivul pentru care Nicoleta Nucă amână momentul când va deveni mamă. Artista a vorbit fără perdea despre acest subiect: „Nu suntem pregătiți”

„Fac parte din categoria femeilor care nu prea renunță, mai ales atunci când consider că am dreptate. Și, pentru că noi femeile avem mereu dreptate, chiar dacă are și el puțină dreptate, tot mai multă dreptate am eu. Iubitul meu este nevoit să cedeze mereu, foarte rar mi s-a întâmplat să recunosc că până și eu am greșit. Probabil am greșit flagrant dacă am făcut-o, pentru că probabil, dacă era o greșeluță mică, mică, mă prefăceam că tot eu am dreptate.”, a mai spus artista pentru sursa menționată anterior.