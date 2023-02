„M-am trezit dimineața și m-am dus la aeroport” Anda Călin a vorbit abia acum despre ce s-a întâmplat, de fapt, cu fiica sa în Turcia, în timpul cutremurului. Liviu Vârciu a aflat abia dimineața despre seism

In articol:

Fiica lui Liviu Vârciu și a Andei Clin se afla în Turcia, la bunica sa, în momentul în care a avut loc cutremurul devastator care a lovit o parte din Turcia și Siria. Pentru că în ultimele zile au apărut mai multe zvonuri total eronate legate de această situație, soția prezentatorului TV a decis să lămurească lucrurile și să spună exact ceea ce s-a întâmplat, pentru a-și

liniști toți fanii.

Anda Călin a povestit că, într-adevăr, micuța sa fiică se afla în Turcia la mama sa în momentul în care a avut loc cutremurul, însă, din fericire, în Istanbul, în orașul în care bunica micuței este stabilită, nu s-a simțit nimic, motiv pentru care atât ea, cât și mama sa au aflat mult mai târziu despre dezastrul care a avut loc în urmă cu câteva zile.

Citește și: Ce s-a întâmplat în camera de hotel a lui Liviu Vârciu și a Andei Călin. Vecinii au auzit tot: „Am făcut scandal înainte de Revelion”

Citeste si: Primele reacții după imaginile cu actrița Cansu Dere în viață, după cutremur. Fanii sunt revoltați: ”Nu e ea”- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Transilvania și o parte din Banat, cele mai sigure zone din România în caz de cutremur. Gheorghe Mărmureanu, mesaj pentru români- stirilekanald.ro

Anda Călin, despre ce s-a întâmplat, de fapt, cu fiica sa în Turcia

Anda Călin a ținut să-și liniștească toți fanii, punându-i la curent cu ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua în care s-a produs cutremurul în Turcia. Chiar dacă în altă regiune a țării cutremurul a făcut ravagii, în tot acel timp, fiica și bunica sa au fost în siguranță în Istanbul.

În noaptea de dinainte de dezastru, Anda Călin și Liviu Vârciu s-au întors din vacanță, urmând ca, dis-de-dimineață, soția artistului să plece spre Turcia pentru a-și lua fiica acasă, însă fără să aibă idee despre ce se întâmplase în Turcia cu doar câteva ore în urmă.

Citește și: „Un test de sarcină pozitiv” Anda Adam și Yosif Mohaci au făcut anunțul împreună! Cei doi își doresc să aibă gemeni

Citeste si: Vești de ultimă oră! Unde a fost găsită actrița Cansu Dere din Infidelul, după ce a fost dată dispărută de către fanii săi!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO "Cum e posibil să își lase copilul așa în ploaie?" Pique, acuzat de neglijență în legătură cu cei doi copii ai săi, Sasha și Milan- radioimpuls.ro

„Bună, dragilor. Vreau să lămuresc ceva aici, la InstaStory la mine, pentru că deja de câteva zile am prea multe mesaje și apeluri în care sunt întrebată ce s-a întâmplat cu Anastasia.(...) Noi am plecat în vacanță, mama stă în Turcia, Anastasia s-a dus la bunica ei, iar cel mic a rămas cu cealaltă bunică, pentru că e destul de greu să ai grijă de ambii copii dacă ești singură. Mama stă în Istanbul, iar în Istanbul nu s-a simțit cutremurul, cel puțin ele nu au simțit și nici nu am auzit pe altcineva.

Eu eram în aeroport, noi ne-am întors din vacanță noaptea, pe la ora 00:00 am ajuns acasă, chiar 01:00. Eu m-am trezit de dimineață, m-am dus în aeroport, nu am avut timp să mă uit pe Facebook sau pe știri sau să mă uit la televizor să văd ce s-a întâmplat. Am vorbit cu mama, că mă sui în avion, totul bine, am ajuns la mama acasă. De abia se treziseră, nici ei nu știau nimic, am aflat în momentul în care a început să primească ea mesaje să o întrebe lumea dacă acolo s-a întâmplat ceva și așa am aflat și noi de cutremur. Liviu dormea, când s-a trezit ne-a sunat, i-am spus că suntem bine și am spus că a fost un cutremur în Turcia, încă nu aflasem exact toate detaliile și așa mai departe, dar că în Istanbul nu s-a simțit și că totul este ok. Deci, nimeni nu a trăit șocul vieții, nu a trăit o panică de nedescris, nu am stat în stres. (...)”, a spus Anda Călin în mediul online.