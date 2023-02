"M-aș plictisi de moarte așa". Gestul pe care Anca Serea nu l-ar accepta niciodată într-o relație. Soția lui Adrian Sînă dă tot din casă | EXCLUSIV

In articol:

De Ziua Îndrăgostiților, jurnaliștii WOWbiz.ro vă spun care este gestul pe care Anca Serea nu l-ar face deloc într-o relație.

Când vine vorba de iubire, Anca Serea și Adrian Sînă pare că au rețeta succesului. Cei doi soți formează unul dintre cele mai solide și mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc așa că fanii au fost de multe ori curioși să afle ce secrete de dragoste au cei doi.

Pe lângă iubirea necondiționată și respectul pe care și-l poartă, cei doi nu renunță niciodată la gesturile mărunte care pot aduce zâmbetul pe chipul celuilalt, dar nici la libertatea care este extrem de importantă în cuplu.

Anca Serea, totul despre unul dintre lucrurile care aduce monotonia în relație

Anca Serea le-a dezvăluit jurnaliștilor WOWbiz.ro care este gestul care ar putea aduce plictiseala în relația de cuplu pentru ea. Vedeta recunoaște că ea și artistul își acordă libertatea de care au nevoie și mărturisește că așa i se pare și normal.

Fiecare face lucruri separat atunci când este nevoi, amândoi fiind două firi extrem de dinamice și cu un program foarte aglomerat.

"În cazul nostru, printre secrete, este și faptul că ne alocăm foarte multă libertate de mișcare. Adi mai călătorește și eu sunt uneori foarte ocupată și nu ne sufocăm unul pe celălalt și cred că și asta este foarte important.

Nu suntem un cuplu care să fie în permanență unul lângă celălalt și nici nu mi-ar plăcea să fiu așa pentru că m-aș plictisi de moarte sincer. Suntem dinamici!", a mărturisit frumoasa vedetă, pentru WOWbiz.ro.

Anca Serea dezvăluie secretele unei căsnici fericite

Anca Serea și Adrian Sînă sunt căsătoriți de aproape 10 ani și formează un cuplu de mai bine de 12 ani. Sunt una dintre cele mai solide și respectate perechi din showbiz, fiind o adevărată inspirație pentru fanii lor.

Artistul și vedeta au o familie minunată, iar când vine vorba de secretele unei căsnicii fericite, pe lângă respect care este categoric ingredientul cheie, Anca Serea este de părere că nu trebuie să lipsească gesturile mărunte care să demonstreze iubire și mai ales să țină flacăra aprinsă.

"Noi încă ne mai comportăm ca doi copii așa, când suntem singuri în intimitatea noastră. Cred că în adâncul sufletului nostru toți suntem niște copii, mai mari sau mai mici. Gesturi de romantism face aproape zilnic. Îmi aduce flori, îmi scrie de mesaje deocheate.

Noi încercăm să păstrăm, chiar și după mai bine de 11 ani de relație, flacăra aprinsă. Avem și momente mai grele, dar mare majoritate a momentelor noastre sunt momente foarte frumoase și ne arătăm dragostea indiferent de loc și de moment", a mărturisit Anca Serea, pentru WOWbiz.ro.

"Este atribuția principală a femeii"

Când vine vorba de trucurile care mențin flacăra aprinsă în cuplu, Anca Serea este de părere că femeia are aici cel mai important rol, ea fiind cea care deține arma seducției.

Gesturile mărunte precum mesajele de dragoste, micul dejun la pat și alte lucruri simple care aduc iubirea pe chipul persoanei iubite sunt și ele cât se poate de importante.

"Cred că depinde foarte mult ce înseamnă fericirea în cuplu. Pentru mine, care consider că am ajuns la o oarecare experiență de viață, cred că este foarte important să menții acel foc al pasiunii. Asta cred că este atribuția principală a femeii. Are și bărbatul o mare parte, dar cred că arma seducției este la femeie.

Într-un cuplu cu mai mulți copii, doamnele se mai culcă pe o ureche. Cred că un cuplu mai are nevoie și de timp alocat fiecărei persoane, dar sunt importante și escapadele de o zi sau două și foarte importante sunt și gesturile mărunte: un ceai adus la pat, o cafea", a mărturisit Anca Serea, în exclusivitate.

