„M-au pus imediat pe antibiotic” Claudia Pătrășcanu, internată de urgență într-un spital din Antalya! Ce s-a întâmplat cu artista, chiar în vacanța cu familia. Mărturisirile îngrijorătoare făcute de vedetă

Claudia Pătrășcanu a trecut prin clipe de coșmar, în vacanța din Turcia. Artista a fost internată de urgență, într-un spital privat din Antalya. Mărturisirile pe care le-a făcut, chiar din concediu. Iată ce s-a întâmplat cu vedeta!

Claudia Pătrășcanu, internată de urgență în Turcia

Claudia Pătrășcanu este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Artista se poate lăuda cu o carieră de succes și un trai frumos. Frumoasa brunetă este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei momente importante din viața sa.

Recent, Claudia Pătrășcanu a plecat în vacanță alături de familie și de cei doi copii ai săi. Experiența care trebuia să fie una relaxantă și frumoasă s-a transformat în clipe grele pentru vedetă. Aceasta a mărturisit pe rețelele de socializare că starea ei de sănătate i-a dat bătăi de cap, astfel că a fost nevoie să meargă de urgență la spital, în Antalya. Când a ajuns acolo, medicii au internat-o pe brunetă și i-au administrat imediat antibiotic.

Ce s-a întâmplat cu artista, în vacanța cu familia

Claudia Pătrășcanu este o femeie sinceră, astfel că împărtășește cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare momente din viața ei.

Atât plăcute, cât și mai puțin plăcute. Acest lucru s-a întâmplat și de data aceasta, când le-a mărturisit internauților situația cu care s-a confruntat atunci când era în vacanță cu familia. Chiar atunci când a aterizat în Turcia, vedeta a simțit imediat un disconfort la ureche, crezând că este din cauza presiunii din avion. Se pare că situația a fost mult mai gravă, astfel că s-a dus de urgență la spital și a aflat că i s-a fisurat timpanul.Imediat cum a ajuns la spitalul privat din Antalya, medicii i-au administrat antibiotic și au internat-o pentru o zi. După această experiență neplăcută, Claudia Pătrășcanu va trebui să ia antibiotic timp de 7 zile.

„Am întâmpinat și câteva mici probleme să zic, pe care le-am trecut, și mulțumesc lui Dumnezeu. Am stat în spital aici, în Antalya. Vai de capul meu ce am pățit, dar nu am vrut să îmi stric nici mie vacanța, nici copiilor. Și de data aceasta, Dumnezeu așa mă ajută de fiecare dată și mă ridică. Nu vreți să știț că imediat cum am aterizat, am avut niște probleme cu urechea, cred că de la presiunea din zbor mi s-a fisurat timpanul și am ajuns de urgență la spital aici, în Antalya. Am cunoscut o doamnă doctor atât de bună. M-au pus imediat pe antibioic, am stat o noapte internată într-un spital privat, a doua zi am continuat cu antibioticele, șapte zile o să iau, dar sunt bine.”, a spus Claudia Pătrășcanu, pe rețelele de socializare.