„Mă amenință, știu chestii despre mine” Jador, amenințat de un artist celebru de la noi din țară! Cântărețul se află în plin scandal cu cel care i-a furat banii și hainele

In articol:

În urmă cu câteva zile, în cadrul unui mesaj pe care l-a făcut public, Jador a menționat că un cunoscut artist de la noi din țară, pe care mult timp l-a considerat prieten, l-a trădat și l-a furat de bani și de haine. Pentru a-și vărsa of-ul, a creat o melodie special pentru el, prin care și-a dorit să-l „demaște”, arătând lumii povestea adevărată a relației care a existat între ei, însă Jador susține că piesa i-a fost ștearsă de pe

YouTube chiar de el, pentru ca lumea să nu afle ce fel de mască a purtat până acum.

Aflat în plin scandal cu fostul său prieten, căruia nu a dorit să-i dea numele, cel puțin pentru moment, Jador a decis că va face tot posibilul ca piesa lui să fie ascultată de cât mai multă lume și să-l demaște pe falsul prieten, însă se pare că lucrurile sunt de parte de a se rezolva atât de ușor.

Jador, în plin scandal cu un coleg de breaslă

În cadrul unui live recent, Jador a menționat că primește amenințări din partea fostului prieten, cum că ar divulga anumite detalii despre el, despre care publicul nu știe. Prin intermediul live-ului, artistul l-a sfătuit să se înceteze cu astfel de amenințări, pentru că situația în mod cert nu ar degenera în favoarea sa dacă ar continua.

„Am intrat pe live ca să vorbim niște probleme fundamentale vieții, mai exact despre ăștia care mă amenință pe mine, care știu niște chestii despre mine și e urât. Sunt supărat. O să aflați din piesă despre cine este vorba, o să fac eu cumva și o să lansez piesa asta. Înregistrați ecranul, puneți pe TikTok, peste tot, ca să știe cum stă treaba. Dacă mă mai ameninți o singură dată, în glumă sau în neglumă, mă supăr eu și eu nu m-am supărat niciodată pe nimeni. Piesa o lansez pe 2, miercuri. Cine să se bată cu mine, ești nebun, nu vezi ce piept are țiganu? E greu, nu are cine să se bată cu mine, că eu sunt un om normal care cântă. Ia uite, brațe ciocane, e greu, să mor. Cine să mă bată? Am intrat să vă spun asta și să-l anunț, să știe toată lumea, anunța-ți-l, e greu, de altceva. Nu i-am dat eu banii? Ce bani să-o dau? I-am dat la bani... mulți, mi-a luat bani mulți. O să vedeți, dacă ascultați muzica mea sunteți deștepți. O să vă dați seama lejer despre cine este vorba, lejer, o asculți până la sfârșit și îți vei da seama lejer despre cine este vorba. I-ați scris aici numele în comentarii unii dintre voi, despre el este vorba.

Oricum, fac eu cumva, vorbesc la YouTube, rezolv, chiar am pus să rezolve să vorbească la YouTube astăzi și să o pună. O să vedeți cum a stat treaba între noi doi. Ies că sunt supărat și care că vorbesc numai prostii și numai aiureli.”, a spus Jador în cadrul live-ului.

