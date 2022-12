"Mă bucur că mă prinde anul așa" Bianca Rus își îndeplinește visul în noaptea dintre ani | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Rus este una dintre cele mai longevive dive din showbiz-ul românesc. Aceasta s-a luptat cu kilogramele în plus mult timp, însă acum se bucură de o siluetă perfectă, trasă prin inel.

Bianca Rus își îndeplinește visul de Revelion

Muzica este ceea ce iubește cel mai mult și continuă să aibă diverse proiecte.

Biancăi Rus i-a fost tare dor de scenă, iar de Revelion are șansa să cânte pentru un public frumos. Vedeta ne-a povestit unde se va afla în noaptea dintre ani, precizând că este fericită pentru felul în care o prinde anul 2023.

"De revelion o să cânt la un restaurant din Satu Mare. Mă bucur că anul ăsta mă prinde revelionul pe scenă.", a dezvăluit Bianca Rus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Rus, replică pentru cei care o critică pentru silueta prea suplă

Bianca Rus s-a transformat complet, după ce a reușit să slăbească 70 de kilograme.

Artista este de nerecunoscut acum, însă a avut și probleme de sănătate. Aceasta a ajuns să aibă o greutate prea mică pentru vârsta și înălțimea sa, iar în momentul în care s-a dus în extrema opusă, au apărut problemele medicale, ce au trimis-o direct pe mâna medicilor.

Mulți o complimentează pentru talia de viespe și silueta trasă prin inel, însă alții nu sunt de acord cu numărul de kilograme dat jos de vedetă, considerând că este exagerat de slabă. Contactată de WOWbiz.ro, Bianca Rus le-a dat replica răutăcioșilor și a explicat situația kilogramelor ei. A amintit și despre episodul în care a exagerat cu dieta și a ajuns în spital, pe mâna medicilor.

"Le mulțumesc tuturor celor care mă susțin și mă complimentează, iar pentru cei răi, hai să fim mai buni, că, totuși, e post și suntem în prag de sărbătoare. Eu sunt mulțumită de cum arăt, am acum kilogramele normale, pe care trebuie să le aibă orice fată de înălțimea mea. Într-adevăr, a fost un episod în care nu m-am simțit foarte bine din cauză că exageram cu nemâncatul, dar a trecut.", a precizat Bianca Rus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Rus vrea un bărbat bogat în viața ei

În urmă cu câteva luni, Bia a stat de vorbă cu WOWbiz și a povestit că abia așteaptă să plece în Grecia să se îndrăgostească. Era sigură că își va întâlni jumătatea, dar surpriza neplăcută face ca acest lucru să nu se fi întâmplat. În cadrul unei gale cu premii, ne-am reîntâlnit cu Bianca Rus, care ne-a mărturisit că nu a găsit bărbatul potrivit pentru ea și că pretențiile ei devin din ce în ce mai mari.

"Fac de la foarte bine în sus. Ultima dată când am vorbit cu voi, eram pe punctul de a pleca să mă îndrăgostesc de cineva și sunt singură. Nu am reușit. Sunt la o vârstă critică, la care nu știu dacă o să mă mai îndrăgostesc vreodată de cineva. Pretențiile cresc, odată cu trecerea timpului, pentru că așa am fost obișnuită. Dacă acasă avem candelabre mari, am nevoie de candelabre mari. Dacă îmi dai marea, vreau oceanul.", a declarat Bia Rus.

Bianca nu se lasă cu una, cu două și strigă tare cum ar vrea să fie bărbatul de lângă ea. Îl va iubi, cu o singură condiție să aibă banii la purtător. Pentru că este o prețioasă, Bia are nevoie să i se ofere.

"Vreau să fie bogat. Să vină ăla bogatul la mine și poate o să mă îndrăgostesc încă o dată.", ne-a mărturisit Bianca Rus.