”Mă bucur din toată inima” Cu ce se ocupă acum Bănel Nicoliță, după ce a renunțat la fotbal. Sportivul nu visa la o asemenea mare realizare

Bănel Nicoliță este un nume foarte cunoscut în lumea fotbalului românesc. Cariera sa ca fotbalist a fost una impresionantă, fiind apreciat pentru reușitele pe care le-a avut la FCSB și continuă să aibă și acum legătură tot cu fotbalul, chiar dacă nu mai șutează el la poartă.

De când s-a retras din fotbal, fostul stelist a decis să fie îndrumătorul altor tinere talente în sport. Așa se face că, deși nici nu visa la o asemenea mare realizare, fiind cunoscut faptul că el provine dintr-o familie deloc înstărită, acum Bănel are propria școală de fotbal care-i poartă numele.

Bănel Nicoliță și-a deschis propria școală de fotbal

Fotbalistul își dorește că în următorii ani să lanseze pe piață sportivă cel puțin un tânăr care să-i calce pe urme.

”Mă bucur din toată inima că ușor ușor ajut copiii talentați pentru echipe mari, precum FCSB, eu voi rămâne toată viața alături de această echipă. Încerc, în maxim 5 ani de zile, să lansez un copil. Sincer nu m-am gândit niciodată că îmi voi deschide o astfel de școală, pentru că eram foarte mic, nu a fost așa wow viața mea când eram mic. Dar nu îmi vedeam viața fără fotbal”, a spus Bănel Nicoliță, conform Spynews.

Și nu doar în fotbal încearcă Bănel să își ghideze elevii, ci și în viață. Iar acum, în prag de sărbători, fostul stelist le-a făcut o bucurie copiilor pe care-i antrenează, moment în care i-a avut alături și pe câțiva dintre foștii săi colegi de la Steaua.

Bănel Nicoliță nu s-a retras definitiv din fotbal. [Sursa foto: Facebook]

După șase luni de activitate intensă și zeci de copii dornici să ajungă pe marile stadioane ale lumii, școala lui Bănel Nicoliță a intrat și ea în vacanță, motiv pentru care micii sportivi au fost răsplătiți cu daruri de la Moș Crăciun.

”Mă pregătesc pentru Sărbători, acum am terminat și eu cu școala de fotbal, am avut ultima zi luni, am împărțit cadouri copiilor, am avut invitați speciali, pe Petre Marin, Rica Neaga și Sorin Paraschiv, au împărțit cadouri copiilor, sunt foarte bucuros că au acceptat invitația mea, mai ales că s-au făcut șase luni de când am această școală de fotbal, Bănel Nicoliță, sunt aproximativ 70 de copii”, a mai spus sportivul.