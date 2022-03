„Mă, ce-a sărit pe el!” Cum a reacționat Vlad Gherman când a văzut scenele intime dintre Oana Moșneagu și Daniel Nuță

In articol:

Meseria de actor implică mute sacrificii, iar Oana Moșneagu și Vlad Gherman știu foarte bine acest lucru. Din colegi de filmări au devenit iubiți, însă situația devine ușor complicată atunci când unul dintre ei are de filmat scene intime cu alți actori, așa cum a fost și cazul Oanei Moșneagu.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au uitat împreună la ultimul episod al serialului în care sunt actori, însă aseară a fost un episod cu totul special, pentru că actrița a avut de realizat o scenă de dragoste alături de colegul lor, Daniel Nuță.

Actrița a filmat reacția iubitului ei și a postat pe rețelele de socializare. Alături de ei se afla și o prietenă, care a avut și ea o reacție cu privire la scenele fierbinți dintre Oana Moșneagu și Daniel Nuță: „Mă, ce-a sărit pe el!”, a spus aceasta.

Vlad Gherman a postat imagini cu scenele intime la care a luat parte iubita sa și a scris pe InstaStory: „Time to naked. Ohhh Doamne!”.

Oana Moșneagu a intervenit și ea în discuție și i-a atras atenția iubitului ei că și el a avut de jucat astfel de roluri.

Citeste si: Alertă în Marea Neagră chiar acum! Trei nave au fost lovite de rachetele Rusiei, iar una deja s-a scufundat..- bzi.ro

„Păi ce, numai tu cu Raluca?”, a spus, în glumă, Oana Moșneagu.

Oana Moșneagu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Gestul emoționant al Cristinei Ciobănașu de ziua lui Vlad Gherman! „Atât s-a putut”. A vrut să vadă toată lumea

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au mutat împreună

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează un cuplu de aproximativ 7 luni, însă se pare că deja au trecut la un alt nivel în relația lor. Cei doi au hotărât, în urmă cu câteva zile, să se mute împreună acasă la actor.

Citeste si: Cum își răsfață Vlad Gherman noua iubită: ”La cratiță!” Oana Moșneagu se poate declara o norocoasă

„Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră, e un pas important pentru orice relație și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună, am zis

hai să ne mutăm. Am ales să rămânem la mine pentru că ne place și mai mult apartamentul ăsta, e foarte cozy e foarte primitor și e mult mai aproape de zona în care filmăm noi. Am zis hai să rămânem la mine.

În primul rând, cea mai mare modificare, în caz că întrebați, este faptul că în zona în care aveam masă am pus un dulap, un șifonier tocmai pentru că Oana deja a început să mă dea afară din propriul șifonier și am zis, ok, am înțeles, ai nevoie de spațiu pentru haine, se rezolvă”, a spus Vlad Gherman.