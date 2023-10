„Mă ceartă toată lumea” Amalia Năstase a spus de ce a renunțat la emisiunea online! Oamenii din jurul său au fost nemulțumiți de alegerea vedetei

In articol:

În timpului pandemiei, Amalia Năstase s-a gândit să profite de timpul liber și să transforme lockdown-ul în ceva util. Tocmai din acest motiv, a decis să înceapă un proiect în mediul online. Pe parcurs s-a dovedit a fi un real succes, mai ales că invita o mulțime de personalități extrem de cunoscute și apreciate din țara noastră.

Ei bine, odată ce lucrurile au intrat pe un făgaș normal, vedeta a fost nevoită să pună pauză emisiunii din mediul online și asta pentru că avea numeroase alte proiecte care nu suportau amânarea. Se pare că și acum cei care o apreciază așteaptă cu nerăbdare să o vadă din nou.

Amalia Năstase a fost nevoită să renunțe la emisiune din mediul online

Amalia Năstase reușise să-și construiască o adevărată carieră în mediul online, după ce în timpul pandemiei a pus bazele unei emisiuni în care invita o mulțime de vedete din țara noastră. În scurt timp s-a dovedit a fi un succes colosal, motiv pentru care a adunat de partea sa o mulțime de fani.

Cu toate acestea, fosta soție a lui Ilie Năstase a mărturisit că din cauza faptului că este o persoană extrem de ocupată, având foarte multe proiecte care nu suportă sub nicio formă amânarea, a fost pusă în fața faptului împlinit.

Mai precis, a renunțat pentru o perioadă la emisiune, spre dezamăgirea celor care o apreciau.

Totuși, se pare că vedeta nu se oprește aici, ci are o mulțime de planuri pentru viitor. Este pregătită să revină la o veche pasiune și anume, vlogurile, însă are de gând să facă și podcasturi cu diverși invitați.

„Mă ceartă toată lumea. Într-adevăr au dreptate pentru că trebuie să fac vlogul din nou. Dar știi ce se întâmplă? În timpul pandemiei, când stăteam în casă toți, am făcut asta pentru că aveam foarte mult timp. Acum nu mai am timp că fac tot felul de chestii, sunt pe drumuri. Când să mai filmez? Promit că am să fac un vlog în următoarea lună. Și interviuri am de gând să fac, podcasturi. Mă rog, nu-mi place să le zic podcast-uri pentru că nu sunt eu un profesionist, dar o să filmez cu invitați pe care să-i întreb diverse și cu care să vorbim”, a mărturisit Amalia Năstase pentru Ego.ro.

De ce a renunțat Amalia Năstase la emisiunea din mediul online? [Sursa foto: Facebook]

