„Mă duc. Îi cer Lui Dumnezeu” Aurel Pădureanu nu se poate ierta pentru ceea ce a făcut în ziua în care a murit Cornelia Catanga! Ea era încă în viață

In articol:

Cornelia Catanga s-a stins din viața la doar 63 de ani, pe data de 26 martie 2021. În urma regretatei artiste au rămas soțul ei, Aurel Pădureanu, și fiul lor Alexandru. Artista s-a stins din viață din cauza infectării cu Covid-19.

Aurel Pădureanu încă plânge după Cornelia Catanga

Chiar dacă a trecut ceva timp de la moartea artistei, Aurel Pădureanu încă este devastat de durere și nu poate să treacă peste momentul în care soția sa a fost înmormântată într-un sac. Artistul a mărturisit că și-a găsit liniștea în Biserică unde merge destul de des pentru a se ruga. Un alt regret al soțului Corneliei Catanga este că a dus-o la spital când s-a infectat cu virusul Covid-19 și nu crede că se va putea ierta vreodată pentru asta.

„Suntem în regulă și eu și băiatul. În ultima perioadă am început tot mai mult să mă duc la Biserică, să mă rog pentru liniștea mea sufletească, îi cer Lui Dumnezeu să îmi dea liniște sufletească. Mă macină gândul că am dus-o pe Cornelia atunci la spital, de fiecare dată îmi apare în minte imaginea și vorbele ei în care îmi spunea. Plus că a fost înmormântată foarte urât. Știți cu toții că a fost pusă într-un sac și dusă la groapă. O artistă ca ea, la nivelul său, să fie îngropată într-un sac?...Nu se poate așa ceva. Este greu, mă roade treaba asta”, a spus Aurel Pădureanu pentru Click!.

Citeste si: Suferiti de tensiune mare? Recomandari de ceai pentru scaderea tensiunii

Citeste si: Eliminare surprinzătoare la „Bravo, ai stil” 2023! Concurenta care a plecat acasă în această seară: „Am făcut tot ce am putut eu mai bine”- kanald.ro

Citeste si: Georgina a încins atmosfera în Sardinia. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie pe un iaht| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: Filmul morții celor 5 milionari care se aflau în submarinul Titan! Nici nu au avut timp de reacție. Videoclipul apărut la câteva ore după ce rămășițele au făst găsite

Aurel Pădureanu, dezamăgit de apropiații lor

Aurel Pădureanu a declarat și că este dezamăgit de toți cei pe care îi consideră prieteni pentru că l-au dat uitării atât pe el cât și pe Cornelia pentru că nimeni nu merge să îi aprindă o lumânare.

Artistul a mai spus și că se confruntă cu probleme financiare și că oamenii te caută doar atunci când o duci bine.

Citeste si: Xonia a fost prinsă la volan sub influența substanțelor interzise. Ce se va întâmpla cu artista- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 24 iunie 2023: Ce sărbătoare mare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: De ce Lia Bugnar nu își dorește copii. Fostul ei iubit, Anghel Damian tocmai a devnit tătic- radioimpuls.ro

Citește și: Ilinca Vandici, premiată pentru Performanţă în televiziune, la Gala Capital Top 100 Femei de Succes

„În momentul în care ai bani, toți sunt prietenii tăi. Atunci când cazi și ai probleme de ordin financiar sau de sănătate, nu te mai bagă nimeni în seamă. Nici cei din familie, dar nu dau nume acum. Poate copiii doar că sunt mai aproape. În rest, nimeni. Ai văzut că și în frăție sunt dușmani la ora actuală. Sunt bine acum cu banii, nu mai am probleme. Mai bine zic așa, nu mai zice nimeni nimic. Copiii m-au ajutat, am fost apropiat de copiii mei și înainte, i-am educat frumos”, a mai declarat artistul.