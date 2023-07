„Mă duc să văd ce-i cu ea” Oana Roman a mers din nou la spital, după ce a vorbit la telefon cu medicii despre starea mamei ei! Cum se simte acum Mioara Roman?

In articol:

Oana Roman trece prin clipe grele după ce mama ei, Mioara Roman, a ajuns din nou la spital din cauza problemelor de sănătate. Vedeta a fost nevoită să se întoarcă de urgență dintr-o mini-vacanță de la munte, pentru a fi alături de cea care i-a dat viață.

Oana Roman a mers din nou la spital

Astăzi, fiica lui Petre Roman a mers, din nou, la spital și a făcut declarații.

Oana Roman a trecut printr-un episod dureros după ce a fost anunțată că mama ei a ajuns, din nou, la spital, din cauza problemelor de sănătate. Aflată într-o mini vacanță, fiica lui Petre Roman s-a întors urgent în București pentru a fi alături de Mioara Roman. Ieri, vedeta a mers să își viziteze mama și a povestit că aceasta se simte bine, ba chiar a găsit-o cu zâmbetul pe buze. Astăzi, vedea a mers din nou la clinica unde este internată femeia. Doctorii au ținut-o frecvent la curent pe vedetă, care acum se concentrează doar că să îi fie bine mamei sale.

„Eu sunt în drum spre spital, evident, mă duc la mama și mă duc să văd ce-i cu ea, cum se simte astăzi. Doctorii m-au sunat, m-au ținut la curent cu tot ce se întâmplă, doamne ajută să fie bine. În rest, zilele astea mă concentrez mental ca să îi fie ei bine și îmi rezolv toate treburile în liniște, acasă la calculator. Vă pup!”, a

spus Oana Roman pe Instagram.

Starea Mioarei Roman se îmbunătățește

Oana a fost ieri în vizită la Mioara Roman și le-a povestit fanilor ei de pe Instagram cu care împarte și bune și rele, că mama ei se simte mai bine și a fost extrem de veselă pe parcursul vizitei, ba

chiar din prima clipă în care a văzut-o, a îndemnat-o și pe ea să se mai destindă.

„Am plecat de la mama, am stat cu ea aproape 2 ore, am găsit-o mult mai bine. M-am dus îngrozită și am găsit-o foarte bine, cooperantă, extrem de veselă, și-a dorit să ne veselim, așa mi-a spus: „Hai să ne veselim”, am râs împreună foarte tare, m-a pus să-i povestesc ce am făcut zilele astea. I-am zis că e cald afară și mi-a zis râzând că mai bine că e aici și nu stă pe afară”, a explicat Oana Roman pe Instagram.