„Mă faci fericită” Carmen de la Sălciua, surpriză de proporții din partea soțului ei! Ce cadou i-a făcut Marian Corcheș artistei, de ziua ei de naștere?

Carmen de la Sălciua a împlinit astăzi 35 de ani, iar soțul ei i-a oferit un cadou pe măsură. Artista radiază de fericire în brațele lui Marian Corcheș, iar în urmă cu puțin timp a publicat pe rețelele de socializare câteva imagini cu surpriza pe care i-a organizat-o partenerul ei de viață.

Carmen de la Sălciua, surprinsă plăcut de soțul ei

Artista nu-și mai încape în piele de bucurie, atunci când se află în brațele bărbatului pe care îl iubește. Carmen de la Sălciua este foarte îndrăgostită de soțul ei, Marian Corcheș, care îi face toate poftele și se străduiește să îi îndeplinească partenerei sale de viață toate dorințele.

Astăzi, celebra cântăreață și-a sărbătorit ziua de naștere, împlinind vârsta de 35 de ani. Deși, la începutul zilei, Carmen povestea că Marian Corcheș încă nu i-a oferit cadoul, se pare că bărbatul a vrut să amâne acest moment până la sfârșitul zilei, pentru a fi cu adevărat special. Soțul lui Carmen de la Sălciua i-a organizat o surpriză artistei și, chiar spre finalul zilei, când Carmen nu se mai aștepta să primească ceva, bărbatul a apărut cu un buchet imens de trandafiri, în nuanțe de alb și galben.

Cântăreața a rămas impresionată de gestul soțului ei și nu s-a putut abține să nu le arate și fanilor ei din mediul online ce cadou frumos a primit.

Pe paginile sale de socializare, Carmen de la Sălciua a postat mai multe fotografii în care apare ținând în brațe buchetul extrem de mare de flori și i-a transmis și un mesaj romantic lui Marian Corcheș, care a reușit să transforme această zi într-una extrem de emoționantă.

„Fără cuvinte, TE IUBESC CU MAJUSCULE SOȚUL MEU. Mulțumesc domnule... Mă faci fericită! Așa se încheie seara! Cu el... Așa a încheiat el ziua asta... Cu Stil”, a scris Carmen de la Sălciua, pe rețelele de socializare.

Carmen de la Sălciua a avut parte de o surpriză romantică din partea soțului ei [Sursa foto: Instagram]

Ce spunea Carmen de la Sălciua la începutul zilei?

Cu ocazia zilei sale de naștere, Carmen de la Sălciua a dat astăzi mai multe declarații, spunând cum își va petrece aniversarea, dar și ce cadouri ar vrea să primească. Vedeta a povestit că își va sărbători ziua de naștere alături de soțul ei, care încă nu îi oferise cadoul până în momentul când artista a vorbit despre planurile ei. De asemenea, cântăreața mărturisea că nu are nevoie de un cadou din partea lui Marian Corcheș, însă menționa de pe atunci un gest romantic pe care bărbatul ar putea să-l facă.

„ Astăzi o să petrec cu soțul meu, zilele trecute am fost cu prietenii, cu familia, iar astăzi vom petrece doar noi doi. Încă nu a venit cu cadoul (râde), dar se lasă așteptat. Nu i-am bătut niciun apropo legat de cadou, el oricum știe tot, nu prea am nevoie de nimic, doar că vrea el să facă un gest frumos, dar în rest nu am nevoie de nimic, însă voi anunța pe Instagram. Sunt fericită și împlinită, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Nu îmi doresc absolut nimic material, decât să fiu sănătoasă. Oamenii care te prețuiesc simt nevoia să-ți facă gesturi frumoase, dar eu ca om nu am nevoie de nimic, doar de sănătate și să ne ajute Dumnezeu pe toți ”, a declarat Carmen de la Sălciua, pentru SpyNews.ro.