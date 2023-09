„Mă îmbolnăvesc” Vestea pe care Theo Rose le-a dat-o fanilor, după ce a lipsit o perioadă de pe rețelele sociale! Ce spune artista că i se întâmplă? „Nu pot să țin problemele în mine”

In articol:

Theo Rose este de departe una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete de la noi din țară. Frumoasa artistă se poate bucura de celebritate din plin, mai ales că are un număr impresionant de oameni care o urmăresc în mediul online.

Iată că după ce a lipsit câteva zile de pe rețelele de socializare, le-a dat fanilor o veste neașteptată. Cântăreața a dezvăluit motivul pentru care a fost puțin absentă!

Vestea neașteptată pe care Theo Rose le-a dat-o fanilor

Theo Rose se poate declara o femeie împlinită din orice punct de vedere. Pe plan profesional îi merg toate ca pe roate, căci are o mulțime de proiecte pe care le duce cu brio, iar în viața personală nici nu mai este nevoie de cuvinte. Asta pentru că este o mamă împlinită și o iubită apreciată de către partenerul ei, Anghel Damian.

Ei bine, având în vedere situația profesională, care este destul de aglomerată în această perioadă, artista nu a mai avut atât de mult timp liber pentru a vorbi cu fanii ei de pe rețelele de socializare. Cum toată lumea știe, ea obișnuiește adesea să împărtășească cu cei care o urmăresc momente importante din viața ei.

Astfel că a ținut acum să precizeze motivul absenței și să le spună oamenilor cât de mult înseamnă pentru ea faptul că se poate confesa în mediul online.

„M-am uitat de dimineață la story și mi-am dat seama că eu nu am mai vorbit nimic. Eu, care cu asta mă ocup, vorbesc. Mie îmi place să vorbesc, dacă nu vorbesc mă îmbolnăvesc. Eu nu pot să țin problemele în mine, nu mă simt bine dacă nu vorbesc. Nu am mai vorbit și știți de ce? Nu am avut timp liber...”, a mărturisit Theo Rose, în cadrul unui InstaStory, în urmă cu foarte puțin timp.

Ce spune Theo Rose despre cel de-al doilea copil: „Noi suntem siguri”

Theo Rose și Anghel Damian traversează în prezent una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. În urmă cu doar câteva luni, viețile lor s-a schimbat radical, căci au adus pe lume primul copil. Sasha Ioan s-a născut în data de 14 iunie, iar de atunci cei doi iubiți sunt în culmea fericirii.

Deși a trecut foarte puțin timp de când a devenit mamă pentru prima dată, Theo Rose a fost întrebată dacă se gândește la cel de-al doilea copil. Astfel că a mărturisit cu sinceritate faptul că dorință există, însă nu în momentul de față. Așa că micuțul Sasha va avea, cu siguranță, parte de un frățior sau o surioară, dar în viitor.

„Noi suntem siguri că ne mai dorim. Mai avem răbdare, în schimb. Încă n-am întâmpinat nici măcar o mică parte din provocările aferente vieții cu un copil.”, a mărturisit Theo Rose, în urmă cu puțin timp, pentru viva.ro.

