"Mă lăsa să dorm pe gresie, ca să mor mai repede". Povestea cutremurătoare a artistei Carmen Rădulescu. A fost salvată din mâna propriei mame și dată spre adopție

Carmen Rădulescu a dezvăluit că viața ei ar fi fost cu totul alta dacă cei care au au ales să o adopte nu ar fi luat o asemenea decizie.

Artista a mărturisit că le va fi întotdeauna recunoscătoare părinților ei, pentru că au scăpat-o din mâinile mamei biologice, care a maltratat-o încă de la naștere.

Carmen Rădulescu: "Mă lăsa să dorm pe gresie, ca să mor mai repede"

Carmen Rădulescu a trecut printr-o experiență care a marcat-o profund în copilărie. Solista a povestit recent, în emisiunea lui Cristi Brancu, că pe vremea când avea doar câteva luni medicii și asistentele au prins-o pe mama ei biologică când o învelea în ziare și o lăsa să doarmă pe jos, fără să îi pese că acest lucru i-ar putea provoca moartea.

Carmen Rădulescu [Sursa foto: Captură tv]

Mai mult, se pare că artista a fost nevoită să primească îngrijiri medicale o perioadă lungă de timp, căci a trebuit să stea în ghips un an și jumătate, pentru a putea merge: "Au găsit-o asistentele și medicii în camera de spital, că m-a învelit în ziare și mă lăsa să dorm pe gresie, ca să mor mai repede. Făcuse din mine un ghem de oase. Am stat un an și jumătate în ghips, ca să pot merge, că altfel eram pasibilă ca să merg în scaun cu rotile. Toate astea le știu de la părinții mei, de la asistentele și medicii din spital, care au fost martori la așa ceva.", a povestit Camern Rădulescu, în emisiunea amintită.

Carmen Rădulescu, alături de părinții ei adoptivi [Sursa foto: Captură tv]

Cum a aflat Carmen Rădulescu că este adoptată?

Carmen Rădulescu a dezvăluit că i-a fost destul de greu atunci când a aflat că este adoptată, pentru că cea care i-a dat vestea a fost chiar mama biologică. Ea a sunat într-o zi la familia adoptivă, iar cântăreața a răspuns la telefon, pentru că părinții erau la serviciu. În acel moment, fără să stea pe gânduri, femeia i-a spus artistei întreg adevărul, lăsând-o fără cuvinte: "A fost un moment destul de greu, pentru că nu am aflat de la părinții mei, am aflat de la acea doamnă, femeie, nu știu cum să îi spun, mamă am și spus că nu am s-o numesc niciodată, pentru că nu pot. Mamă este, probabil, în fața lui Dumnezeu, dar în fața mea nu! Am aflat de la ea, a sunat la familia Rădulescu, părinții mei erau plecați la serviciu și am răspuns eu. Mi-a spus clar, aveam 10 ani prima dată când a sunat: 'Sunt mama ta!'.

Răspunsul meu a fost: 'Cum să fii mama mea, că mama mea e plecată la serviciu?'. 'Nu, eu sunt mama ta adevărată!'. La aproape 13 ani s-a întâmplat tot așa, eram singură acasă, am răspuns la telefon și mi-a spus: 'Eu sunt mama ta, te-am mai căutat o dată și vreau să vorbesc cu tine! Eu între timp îi spusesem mamei, uite cine a sunat. Mama: 'Dacă mai sună această femeie să îi spui că o dau pe mâna poliției. Bineînțeles că m-am speriat, nu? I-am spus același lucru și n-a mai sunat. Întrebarea mea este, dacă atunci ți-a fost interzis să mă cauți, la 15 ani deja apărusem la televizor, la 18 ani, de ce nu m-ai căutat?", a mai spus Carmen Rădulescu, în cadrul aceleiași emisiuni TV.