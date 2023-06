"Mă lupt cu sentimentele mele" Alexandra de la "Puterea Dragostei", primele declarații despre bărbatul cu care l-a înlocuit pe Codruț! Acum se pregătește să intre în cușcă | EXCLUSIV

In articol:

Alexandra de la "Puterea Dragostei" s-a despărțit de Codruț și de data aceasta definitiv. Prezentă în emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Alexandra a spus motivele care au îndepărtat-o de bărbatul pe care încă îl iubește, dar cu care, din păcate, nu poate merge mai departe în viață, oricât ar încerca.

Blondina a vorbit și despre iubitul de ocazie care a umplut golul lăsat de Codruț timp de o săptămână. Alexandra a crezut, inițial, că ar putea forma un cuplu de lungă durată, poate, de aceea, a și postat o imagine cu el de mână, însă, a realizat că nu se potrivesc și mai bine își vede fiecare de drumul lui.

Alexandra, totul despre despărțirea de Codruț

Alexandra și Codruț nu mai formează un cuplu, iar acum pare că despărțirea este definitivă. Alexandra a vorbit și despre bărbatul care l-a înlocuit pe fostul ei iubit, dar nici el nu a rămas.

"Eu și Codruț ne-am despărțit de patru luni de zile, nu mai suntem împreună de prin martie. Nu putem să ajungem la un comun acord, mentalitatea noastră este total diferită. Nu putem să cooperăm unul cu celălalt. A rămas competiția între noi și nu înțeleg nici eu de ce. A ajuns să-mi fie dor de el, dar mă lupt cu sentimentele mele. Am încercat să-mi fac o relație cu o altă persoană, dar, la fel ca și Codruț, mă distrăgea de la treburile mele. Nu puteam să-l las să mă atingă, era mai mult forțat. Am zis că nu are rost, că m-aș minți pe mine.", a declarat Alexandra.

Citeste si: Andreea și Iris, tensiuni printre zâmbete! Ce gest al Andreei a lăsat-o rece pe roșcată: „M-a uimit. Nu avem genul ăla de relație încât să își permită așa ceva”- kanald.ro

Citeste si: Anunțul momentului vine de la Moscova- stirileprotv.ro

Alexandra se va lupta cu Denisa Despa

Alexandra urmează să intre în cușcă cu Denisa Despa. Cele două își vor măsura puterea în pumni și vor face spectacol.

"M-a determinat să intru în cușcă încrederea pe care o am în mine, devotamentul, faptul că dau tot ce e mai bun din mine și cred că va fi un meci foarte bun, indiferent de rezultat. M-am mai bătut pe stradă, fără reguli. Știu sigur că va fi un meci echilibrat și indiferent de rezultat, eu voi câștiga.", a precizat Alexandra, la WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!