„Mă mândresc” Simona Halep, schimbare de look de milioane! Jucătoarea de tenis s-a răsfățat la început de vară în salonul de înfrumusețare

In articol:

În ciuda problemelor pe care le are în ceea ce privește impresionanta sa carieră, Simona Halep nu uită să aibă grijă de ea și să se răsfețe. Jucătoarea de tenis a trecut recent pragul salonului de înfrumusețare, acolo unde și-a făcut o schimbare de look nu drastică, însă suficient de mare încât să se poată observa diferența.

Simona Halep nu și-a tuns părul și nici nu a ieșit din zona de confort, ci și-a reîmprospătat culoarea pe care o avea deja. Admiratorii sportivei nu au putut să nu observe că noul look o prinde destul de bine. A mers la unul dintre cei mai cunoscuți hairstyliști de la noi, care s-a declarat de-a dreptul onorat ca Simona Halep să își lase podoaba capilară pe mâinile sale.

„ Mă mândresc cu campioana noastră și îi mulțumesc pentru încrederea în mine! ”, a spus hairstylist-ul care s-a ocupat de look-ul Simonei Halep.

Citește și: Lovitură de teatru! Simona Halep a părăsit România! Decizia a luat-o după ce a aflat că va fi suspendată pentru dopaj! ”Oricum nu ar fi jucat tenis acum”

Citeste si: În ce relații au rămas Anamaria Prodan și Flavius Nedelea, după ce s-au despărțit: „Nu există zi să nu mă sune, nu există zi să nu îl sun”. Cei doi urmează să plece împreună, în vacanță- kanald.ro

Citeste si: Fetița de 12 ani găsită în canapea a avut parte de un sfârșit violent. Primele declarații ale mamei sale- stirileprotv.ro

Simona Halep, într-o continuă presiune după acuzațiile de dopaj

Simona Halep a fost acuzată de dopaj în toamna anului trecut, fiind suspendată provizoriu până la proba contrarie, numai că se pare că procesul în care sportiva va avea șansa să-și dovedească nevinovăția este amânat de fiecare dată.

Din acest motiv, cu moralul la pământ, jucătoarea de tenis consideră că este tratată într-un mod total nepotrivit și că drepturile îi sunt încălcate.

„Din 7 octombrie, de când am fost acuzată de ITIA de dopaj, am trăit cel mai mare coșmar din viața mea. Nu numai că numele meu a fost murdărit în cel mai rău mod posibil, dar mă confrunt cu o determinare constantă din partea ITIA, dintr-un motiv pe care nu-l pot înțelege, de a-mi dovedi vinovăția, în timp ce eu nici măcar nu am luat în calcul VREODATĂ să apelez la vreo substanță interzisă.

Am încercat de două ori să fiu judecată de un tribunal independent, dar ITIA a găsit în mod constant motive pentru a amâna asta. Acum că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, (n.r.- cei de la ITIA) au venit cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu.

Trei experți de renume mondial care mi-au studiat testele de sânge au fost extrem de clari și au stabilit că sângele meu este total normal. Mă simt neajutorată în fața unei astfel de hărțuiri și simt că vor să mă găsească vinovată de ceva ce nu am făcut niciodată. Încă o dată, toată viața mea am fost total împotriva oricărui tip de trișare, nu se aliniază cu valorile mele.

Citeste si: „Eu așa mi-am găsit metoda.” Emilia Ghinescu a reușit să slăbească vizibil. Câte kilograme a pierdut artista- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 7 iunie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Nu a văzut mesajul. Dar nu-mi pasă". Radu Vâlcan, gest surprinzător pentru Adela Popescu. Postarea cu soția lui a generat reacții în lanț- radioimpuls.ro

Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea de a accesa în sfârșit judecători independenți și imparțiali într-un tribunal, care să-mi dea șansa să-mi dovedesc nevinovăția.

Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să-mi pot susține în sfârșit cazul la termenul de la finalul lunii, după mai multe întârzieri provocate de ITIA. Sprijinul celor dragi, al lumii tenisului și al fanilor mei mi-au dat curajul să continui să mă antrenez în fiecare zi și să lupt pentru adevăr. Nu am cum să vă mulțumesc îndeajuns pentru asta!”, a scris Simona Halep pe Instagram.

Citește și: ”E răzbunarea Serenei Wiliiams! S-a dus la Mouratoglou”! Ipoteză dură în cazul de dopaj al Simonei Halep