„Mă motivează foarte mult” Antonia a dezvăluit care este secretul siluetei sale de invidiat! Ce o ajută să se mențină în formă, după ce a trecut prin trei nașteri?

Antonia are 34 de ani și este considerată cea mai frumoasă femeie din România. Pe lângă această titulatură, vedeta este și foarte apreciată pentru cariera sa muzicală. Reușitele sale în viață nu se opresc aici, căci artista formează un cuplu de câțiva ani cu Alex Velea și au împreună doi băieți, pe Dominic și Akim.

În plus, Antonia mai are o fetiță dintr-o căsnicie anterioară, pe Maia.

După ce a trecut prin 3 sarcini în care a adunat kilograme în plus, artista arată impecabil. Antonia are o siluetă de invidiat, deși este mama a trei copii. Aceasta a dezvăluit că face mult sport pentru a se menține în formă, iar partenerul ei de viață o motivează foarte mult în acest proces.

„Da, fac sport, cam de trei ori pe săptămână, chiar și de cinci ori atunci când timpul îmi permite. Merg mereu la sală cu Alexandru, ne antrenăm împreună, mă ajută și mă motivează foarte mult”, a declarat Antonia pentru Viva.ro.

De asemenea, pentru a avea forma fizică pe care și-o dorește, Antonia ține și o dietă.

Celebra cântăreață a povestit că, pe lângă sport, este foarte atentă la ce mănâncă. Totuși, artista a recunoscut că nu se abține nici de la dulciuri sau fast-food, însă nu exagerează niciodată cu poftele.

„Încerc să respect anumite principii alimentare, mai ales că fac și sport pentru a mă menține în formă și pentru a avea corpul mult dorit. Cel mai des mănânc piept de pui la grătar sau vită la grătar cu multe legume, salate. Dar nu înseamnă că nu îmi fac și mici bucurii și nu mănânc și dulciuri sau junk food, de exemplu, dar mult mai rar.Nu am ținut diete care mi-au dăunat, am fost întotdeauna adepta unui stil de viață din care sportul să nu lipsească și grija față de regimul alimentar, plus genetica, așa că nu am avut fluctuații mari de greutate decât în perioada celor trei sarcini”, a mai povestit Antonia.

Antonia împreună cu Alex Velea și copiii lor [Sursa foto: Instagram]

Antonia este afectată de criticile din mediul online

Pentru că este una dintre cele mai cunoscute persoane din țara noastră, Antonia nu scapă nici de comentariile răutăcioase. Artista primește și mesaje mai puțin plăcute pe rețelele de socializare, pe care încearcă să nu le pună la suflet. Din păcate, nu mereu reușește, iar vorbele neplăcute ale internauților ajung să o afecteze.

„Sunt oameni care critică indiferent dacă fotografiile sunt sexy sau nu. Doar pentru că nu le plac, nu e genul lor acel tip de conținut sau pentru că simt că au puterea să își exprime părerile cu ușurință, cu ajutorul social media. Sunt foarte multe momente când astfel de comentarii nu contează și nu mă deranjează și momente în care mă deranjează, pentru că sunt om, am sentimente și e dificil să citești comentarii răutăcioase gratuite”, a declarat vedeta.