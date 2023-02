„Mă mut” Ella, dezvăluire neașteptată, la 3 luni de la moartea mamei sale. Ce se întâmplă, de fapt, cu fosta iubită a lui Jador

In articol:

Ella a trecut printr-o perioadă dificilă în momentul în care, în urmă cu câteva luni, mama sa s-a stins din viață din cauza unor grave probleme de sănătate. După o perioadă în care a dispărut din mediul online, întrerupându-și activitatea profesională, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” și-a făcut apariția în fața fanilor ei încrezătoare și pregătită să înceapă o nouă etapă din viața sa.

După zilele de absență, tânăra a încercat să-i reia activitățile de zi cu zi și să continue să facă ceea ce obișnuia să facă și înainte ca mama sa să plece din această lume. Din acest motiv, internauții au criticat-o și judecat-o acuzând-o de faptul că nu are respect față de mama sa și că, de fapt, suferința pe care a expus-o nu a fost decât un teatru.

Ella nu a băgat în seamă răutățile celor din jur, așa că continuat să-și trăiască viața fără să țină cont de gura lumii și să se îngrijească așa cum se cuvine. Tratamentele faciale sunt unele dintre favoritele femeilor de pretudindeni, așa că, de această dată, tânăra s-a răsfățat cu unul dintre cele mai căutate proceduri de înfrumusețare într-un salon de lux din capitală. Experiența i-a plăcut atât de mult încât, în glumă, Ella a menționat că se va muta în salonul de înfrumusețare.

„Mă mut aici”, a scris Ella în mediul online.

Citeste si: Șoferii care l-au ocolit pe bărbatul căzut pe mijlocul bulevardului din Alba Iulia riscă amenzi sau chiar închisoare! Ce spun autoritățile- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Citește și: Dovada că Ella este pregătită să îmbrace rochia de mireasă! Fosta lui Jador se pregătește intens pentru rolul de soție

Ella, despre ultimele clipe petrecute alături de mama sa

La câteva săptămâni distanță de la moartea mamei sale, Ella a povestit, cu durere în suflet, că și-a văzut mama pentru ultima dată chiar cu o zi înainte să moară, de ziua sa de naștere. Cu toate că știa că decesul celei care i-a dat viață avea să fie inevitabil, rapiditatea cu care s-au întâmplat lucrurile au luat-o prin surprindere.

Citeste si: “Întotdeauna m-a apostrofat atunci când a considerat că ceva nu e potrivit sau nu-i place!” Cine o pune la punct pe Niculina Stoican- kfetele.ro

Citeste si: Mărțișor 2023. Mituri despre firul alb-roșu oferit în prima zi de primăvară. Tot ce trebuie să știi despre simbolul care vestește începutul primăverii- stirilekanald.ro

Citeste si: Leonardo DiCaprio s-a întors la Madalina Ghenea? Cum au fost surprinși cei doi într-un club din Milano- radioimpuls.ro

Citește și: Jador a făcut primele declarații, după ce Bogdan Mocanu a anunțat că prietenia lor s-a încheiat: „Nu mă interesează ce spune acest om”

„Cu o zi înainte de a muri, am fost la ea, am fost la medic, a fost ziua ei, așa că nu m-am așteptat să se ducă de pe-o zi pe alta. Credeam că totuși își va reveni. Mă așteptam să mai reziste cel puțin 2-3 luni, deși cumva toată suferința m-a pregătit pentru momentul ăsta. Uite că am ajuns acasă undeva la ora 1 și am avut o durere că mi-am lăsat mama bolnavă.Trebuia să termin niște treburi și a trebuit să mă întorc în București că altfel nu o lăsam. Mi-am dat seama că e din ce în ce mai rău. Eu întotdeauna încercam să vorbesc cu medicul, dar voiam să fiu și aici în București ca să reușesc să o întrețin și să o ajut pentru că eu am fost unicul susținător” , a declarat Ella.