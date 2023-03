„Mă punea în niște poziții și apăsa” Anna Lesko, dezvăluiri neștiute din copilăria sa! A vorbit despre asta abia acum: „Îmi curgeau lacrimile”

In articol:

Anna Lesko se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Deși are mulți admiratori, puțini dintre aceștia știau că șatena s-a confruntat cu probleme de sănătate în copilărie, pentru care a urmat un drum lung de recuperare.

Mai precis, totul a început la vârsta de 8 ani, atunci când Anna s-a confruntat cu probleme la coloană, fiind diagnosticată cu scolioză. Cea care i-a recomandat să facă investigații a fost chiar profesoara de sport de la școală, care a observat că avea o poziție incorectă.

„Am început să dansez pentru că am avut scolioză. Nimeni nu știe asta. Eu coseam într-o poziție nefirească. Și Anushka, că așa mi se spunea, cosea așa de la 8 ani. Să nu vă imaginați că mama ne exploata sau ceva.. Și de acolo, stând așa, eu am dobândit această scolioză. La orele de sport profesoara îmi spunea: nu e ok, nu stai bine. M-a dus la director, pentru mine a fost o panică totală. Eram terminată, nu știam ce se întâmplă.(...) Mama a fost anunțată și am început un fel de terapie foarte dureroasă. Sport oricum făceam. Eram o fire foarte dinamică și energică și să mă mai consum și acolo puțin. Am făcut un fel de gimnastică medicală foarte dureroasă. Mă punea în niște poziții și apăsa în același timp pe coloană. Și apoi venea o doamnă care îmi făcea un masaj extrem de dureros. Ferească Sfântul prin ce am trecut. Îmi curgeau lacrimile, dar trebuia să facem”, a dezvăluit Anna Lesko, în cadrul unui podcast.

Anna Lesko își dorește să devină mamă pentru a doua oară

În cadrul unei emisiuni, Anna Lesko a dezvăluit că se gândește serios la al doilea copil, cu precizarea că și-ar fi dorit să îi ofere mai devreme o surioară sau un frățior fiului său, Adam. Cu toate acestea, artista este pregătită să primească un nou membru în familia sa.

„Vreau să mai am un copil. Timpul trece și aș fi vrut să îi fi oferit mai devreme lui Adam (n.r un frate). Îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul acesta și cred că se va și întâmpla ”, a declarat artista în cadrul unei emisiuni.

