”Mă rog divinității”. Gestul la care nu poate renunța Daniela Gyorfi nici acum. Ce face artista pentru carieră?

In articol:

Daniela Gyorfi se află în lumina reflectoarelor de mai bine de două decenii, timp în care și-a format un public numeros.

La fel de multe sunt și piesele pe care le lansează și care au un succes fenomenal, ceea ce se vede în numărul mare de evenimente pe care trebuie să le onoreze artista.

Citește și: Daniela Gyorfi, cel mai prețios sfat pentru fiica ei! Ține foarte mult ca Maria să știe asta în viață: "Să se ferească de anturaj prost"| EXCLUSIV

https://www.fanatik.ro/putini-stiu-secretul-artistei-daniela-gyorfi-de-fiecare-data-cand-e-pe-scena-face-acest-gest-20438418 [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: Ce părere are, cu adevărat, Rona Hartner despre Mădălina Ghenea: „Nu mă impresionează”. Artista a spus tot ceea ce crede despre modelul român- kanald.ro

Citeste si: Modelul de 50 de ani surprins la plajă alături de soțul ei, cu 17 ani mai tânăr. Cum au fost fotografiați în Sardinia. FOTO- stirileprotv.ro

Daniela Gyorfi, o artistă transparentă în fața fanilor

Și cum viața sa înseamnă drumuri, cântări și emisiuni, înainte de a pune mâna pe microfon, Daniela Gyorfi spune că are unele superstiții de la care nu s-a abătut încă de la începutul carierei.

Ba mai mult decât atât, dacă la începutul spectacolului pe care-l pune în scenă îl lasă pe Dumnezeu să-i poarte de grijă, la final, umană fiind, subliniază ea, se arată fanilor așa cum este, fără filtre.

Citește și: Fiica Danielei Gyorfi a ajuns la spital, după ce a fost bătută de două colege de clasă! Ce s-a întâmplat, după ce artista a mers la școală: „Pe mine mă făceau în toate felurile”

“Îmi fac cruce şi mă rog divinităţii să fie bine înainte de concert. Este normal să îţi faci o cruce şi să te rogi lui Dumnezeu. Nu am nici vicii, că mai sunt unii care beau un păhărel să prindă curaj, eu nu am. Dar de 30 de ani ies desculţă de la concerte. Mă descalţ de fudulă. De la Festivalul din Mamaia din 1992 şi până acum fac asta”, a spus Daniela Gyorfi, conform Fanatik.

Citeste si: EXCLUSIV! Interviu Daniela Gyorfi: “În momentul ăsta nu poți să spui despre un om că ești legat de el pe viață. Așa ar fi frumos să îmbătrânim împreună, dar niciodată nu se știe.”- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 iulie 2023. Este sărbătoare cu cruce neagră marți!- stirilekanald.ro

Citeste si: Gestul Vivianei Sposub după despărțirea de George Burcea. Ce a făcut la scurt timp după ce a anunțat separarea de actor- radioimpuls.ro

Ba mai mult decât atât, manelista spune că niciodată nu a avut vreo barieră între ea și publicul ei. Astfel că zâmbetul și glumele făcute cu cei veniți să îi asculte muzica nu au lipsit niciodată de la petrecerile sale.

Și tot mereu, fiindcă îi place să creeze o conexiune cu admiratorii săi, merge în public, îi salută, le vorbește, îi îmbrățișează și cântă de acolo, din mijlocul lor.

Citește și: Daniela Gyorfi nu a petrecut niciodată de 1 Mai cu prietenii! Artista face mărturii emoționante: "De la 10 ani am avut-o pe mama paralizată"| EXCLUSIV

„Aşa simt eu, să fac o glumă, să mă descalţ, să le zâmbesc. Mă duc mereu în public, am treaba asta. Vreau să am contact cu oamenii. Înainte se ferea toată lumea să facă asta că nu era normal. Ca manelele este treaba asta, nu cântă, dar toată lumea ascultă. Vreau să creez o conexiune şi o apropiere de oameni. Vreau să simt o legătură specială cu publicul pentru că el este cel care decide. Le arăt oamenilor sunt umană. Aşa m-am lansat, aşa sunt. Ştiu că şi imaginea, şi faptul că m-am lansat cântând manele, am lansat multe controverse, dar sunt umană. Nu sunt diva, aşa cum se consideră altele”, a mai dezvăluit artista.