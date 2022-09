„Mă rog pentru suflețelul tău să se odihnească în pace” Loredana Groza, anunț trist pe internet! A pierdut o ființă dragă

In articol:

Loredana Groza trece prin clipe grele. Artista a făcut un anunț trist pe rețelele de socializare, mai precis că o ființă dragă ei s-a stins din viață.

Este vorba despre cățelușa sa, Laira, care a intrat în familie în urmă cu 15 ani.

În semn de omagiu pentru patrupedul care i-a fost loial artistei mai bine de un deceniu, cântăreața a scris un mesaj trist pe rețelele de socializare, spunându-le fanilor din mediul online că îi pare rău de trecerea în neființă a Lairei.

Mai mult decât atât, blondina a mai precizat că Laira a fost mai mult decât un simplu câine, asta pentru că animalul a făcut parte din familie și a fost considerat un membru important.

"În dimineata asta am pierdut-o pe Laira, cainele meu iubit… Aproape 15 ani de devotament, loialitate, dragoste neconditionata.. Calitati pe care putini oameni le mai au in zilele noastre.. Mi-a aratat dragoste in fiecare clipa, oricand era in preajma mea.. Laira a fost o mama incredibila, punand-o pe Nichita, fata ei si unicul pui intotdeauna inaintea ei.. Acum Nichi a ramas de una singura.. dar inca o mai cauta sa se joace cu ea.. Laira n-a fost un animal de companie a fost parte din familie. A fost mai mult decat un caine, avea sentimente de fiinta umana!! A fost o Regina.. My Queen Laira Sper sa te intalnesc din nou.. nu stiu unde, nu stiu cand… Ma rog pentru sufletelul tau sa se odihneasca in pace Poate nu e o coincidenta ca ai plecat dintre noi intr-o zi sfanta, de Ziua Crucii Drum bun sa ai spre Paradisul Cateilor! O sa ne fie asa dor.. e tare greu sa-ti spun La Revedere Laira.. Dragoste eterna.", a fost mesajul trist postat de Loredana Groza.

Laira, câinele Loredanei Groza [Sursa foto: Instagram]

Ce fel de personaj ar dori Loredana Groza să interpreteze

Nu mai este un secret pentru nimeni că Loredana Groza are și talent actoricesc, pe lângă cel muzical, iar blondina nu este deloc străină de acest domeniu, mai ales că a avut câteva roluri cunoscute în mai multe filme și seriale de-a lungul timpului.

Ei bine, dacă ar apărea o nouă ocazie, blondina nu ar spune ”Nu” unei astfel de propuneri, motiv pentru care a explicat concret și ce rol ar dori să interpreteze. Mai precis, Loredana Groza ar vrea să intre în pielea unei femei puternice, care să inspire alte femei

„Aș vrea să joc un rol contre-emploi, un rol opus felului meu. Se spune că personajele negative sunt cele mai greu de jucat și cele mai provocatoare. Sunt în discuții. Trebuia să joc în filmul lui Sergiu Nicolaescu. Chiar înainte să plece dintre noi, eram pe ultima sută de metri pentru un lungmetraj despre Maria Tănase. Din păcate, nu a fost să fie, dar mi-ar plăcea să interpretez o femeie puternică, o femeie care să inspire alte femei. Femeile au nevoie de asta ca de aer, mai ales în ziua de azi, în care suntem provocați de perfecțiune, de aceste false frumuseți pe care ni le vinde media. Important este să ne păstrăm frumusețea interioară și să rămânem cât mai nealterate pentru că sunt atâtea modalități pe lumea aceasta fără să faci chestii extreme. Asta vreau să spun, acesta este mesajul meu”, a spus Loredana Groza, conform Ego.

Loredana Groza [Sursa foto: Instagram]