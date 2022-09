”Mă scoate soțul la aniversare” Mira și Levi Elekes, moment important în cuplul lor. Ce mesaj a publicat artista

In articol:

Mira și Levi Elekes au luat pe toată lumea prin surprindere atunci când au apărut pentru prima dată în public.

Cei doi și-au ținut mult timp relația departe de ochii curioșilor, iar în momentul în care s-au afișat toată lumea se întreba de când formează un cuplu și de ce au ales discreția.

Citeste si: Cântăreața Mira este pe cai mari! Cât costă bolidul de lux pe care și l-a luat. Nu orice vedetă conduce o astfel de mașină

Mira și Levi Elekes, un an de iubire

Însă, data începerii unei noi etape de iubire a fost un lucru pe care amorezii l-au ținut secret până acum, când olteanca a făcut lumină în acest caz. Pe rețelele de socializare, artista, deschisă cu admiratorii săi, deloc puțini la număr, le-a dat acum vestea cea mare.

Citeste si: Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu, cea mai vârstnică mamă din România- kfetele.ro

Citeste si: Laurențiu Reghecampf reacționează, după scandalul cu Anamaria Prodan. Cum explică situația creată..- bzi.ro

Cântăreața, fericită peste măsură, a anunțat pe toată lumea că ea și Levi Elekes au împlinit un an de relație.

Timp în care iubirea lor a evoluat rapid, locuiesc împreună, au planuri mari de viitor, ba chiar spun că se văd până la adânci bătrâneți unul lângă celălalt.

Mai mult decât atât, prin declarațiile făcute acum, Mira și-a pus, din nou, admiratorii pe jar, căci nu se ferește din a-l numi pe iubitul ei ca fiindu-i deja soț.

Nu se știe încă dacă a existat vreo cerere în căsătorie, însă, Mira se declară cea mai fericită și împlinită femeie alături de celebrul vlogger.

Atent din fire, la rândul lui, cu ocazia aniversării primului an în doi, Levi i-a pregătit o surpriză iubitei sale. Cei doi au marcat momentul printr-o cină romantică, în doi, într-un local de lux din Capitală.

Citeste si: „Noul membru al familiei” Mira a dat vestea pe internet, iar fanii s-au îngrămădit să o felicite: „Am plâns de fericire”

De acolo, emoționată, Mira a publicat câteva imagini de cuplu, dar și o mică declarație de iubire pentru alesul inimii sale, precum și câteva rânduri prin care și-a strigat fericirea, iubirea și împlinirea în gura mare.

”Te iubesc! La mulți ani nouă! Sărbătorim. M-am aranjat pentru că vom ieși la întâlnire. Întâlnire? La cină, aniversare de un an, mă scoate soțul. Mă simt cea mai iubită! Un an de iubire și multe zâmbete. Scriu repede ce îmi trece prin cap fiindcă am ajuns la ”date” și nu e frumos să stau cu telefonul prea mult în mână. Te iubesc, Levi Elekes! Ești inima mea!”, a scris Mira pe conturile sale de socializare.