"Mă simt singură și deznădăjduită" Adela Popescu a recunoscut fără nicio reținere ce se întâmplă în viața ei de câțiva ani! Ce a spus despre Radu Vâlcan?

In articol:

Adela Popescu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, atunci când și-a făcut debutul în actorie, aceasta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, blondina este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii ei, ținându-i pe admiratori la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Recent, pe Instagram, Adela Popescu a făcut o serie de dezvăluiri din cariera sa și despre începuturile acesteia, spunând despre perioada respectivă că a fost una în care a construit tot ceea ce culege acum, însă atunci a fost și vremea când s-a pierdut cel mai mult pe ea.

Citește și: Dezvăluirea făcută de Adela Popescu despre timpul petrecut cu Radu Vâlcan! Ce a putut spune vedeta despre momentele petrecute în doi. Soțul său era chiar lângă ea când a povestit

Totuși, în ultimii ani, soțul ei, Radu Vâlcan, a fost cel care a făcut-o să-și recapete încrederea în forțele proprii.

„ A fost perioada în care am construit tot ce culeg acum, dar a fost și perioada în care m-am pierdut cel mai tare pe mine. Mi se părea că nu sunt suficient de cizelată, mi se părea că nu sunt suficient de citită, intrasem într-o lume pe care nu o cunoșteam, eu am jucat în seriale cu actori uriași și aveam cultură cinematografică spre zero. Trăisem într-un sat în care prindeam doar TVR 1, atunci mi-am dezvoltat mai multe frustrări. (...) Am momente când mă simt singură și deznăjduită și am momente când mă simt cea mai puternică de pe pământ. Mă simt mai des cea mai puternică de pe pământ, de câțiva ani, de când l-am întâlnit pe soțul meu, el m-a ajutat foarte mult în asta. Dacă ar fi să numesc elementul cel mai important care m-a ajutat să ajung acolo unde mi-am dorit... sunt foarte empatică, sunt foarte profundă și cred că și amuzantă", a povestit Adela Popescu, pe pagina personală de Instagram.

Citeste si: Cum a reușit un șofer din Suceava să ajungă într-un canal cu apă. Bărbatul a ieșit singur din mașină și a înotat până la mal- kanald.ro

Citeste si: Vortexul polar ajunge luni și în România. Temperaturile scad și cu 15 grade Celsius- stirileprotv.ro

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu a trăit toată viața după propriile reguli

Adela Popescu susține că, dincolo de provocările la care a fost supusă de-a lungul anilor, dar și de greșelile pe care le face, este bine, asta pentru că a trăit după propriile reguli, fiind sigură de ceea ce își dorește și de care este drumul ei.

Citește și: Adela Popescu se întoarce în televiziune! Soția lui Radu Vâlcan a dezvăluit când va reveni pe micile ecrane: "O să mă vedeți"

„- All good?

Citeste si: “Din păcate ne despărțim.” Ce veste neașteptată a dat Armin Nicoară, după doar jumătate de an de când a făcut marele pas alături de Claudia Puican- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 3 aprilie 2023. Ce sfânt este sărbătorit luni?- stirilekanald.ro

Citeste si: Anunțul Shakirei care a emoționat o planeta întreagă. Cântăreața și-a luat copiii și a plecat definitiv din Spania: "Mulțumesc celor care m-au încurajat și mi-au șters lacrimile!"- radioimpuls.ro

- All good! Am spus eu. Mulțumesc de întrebare.

All good? M-am întrebat apoi eu pe mine...

Dincolo de provocările unei vieți pline așa cum este a mea, a nopților nedormite, a fricilor, a încercării de a regla emoțiile puilor de lângă mine, de frustrarea că nu sunt exemplul care mi-aș dori să fiu pentru ei. De lipsa de energie și de implicare din discuțiile târzii cu soțul meu, de greșelile pe care le fac cu voie sau fără voie... dincolo de toate astea eu pun capul liniștită pe pernă în fiecare noapte. Adorm cu inima ușoara și curată. Și asta pentru că în fiecare moment al vieții mele am aplicat #regulilemele știind foarte clar care este drumul meu, povestea mea. Și ele mi-au servit drept busolă în fiecare moment în care trebuia să iau o decizie. Vă doresc să vă găsiți busola și dacă puțin din povestea mea vă ajută în acest demers, sunt fericită" , a mai adăugat Adela Popescu.