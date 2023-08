„Mă supără rău sănătatea” Jean Paler, mărturisiri îngrijorătoare, chiar de pe patul de spital! Cum se simte acum artistul, dar și cât timp va mai rămâne internat: „Vedem ce spun și medicii”

In articol:

Jean Paler, unul dintre cei mai apreciați actori de comedie din toate timpurile, se confruntă cu grave probleme de sănătate. Cel care obișnuiește să pună întotdeauna zâmbetul pe buze tuturor, trece acum prin momente grele, fiind internat de o săptămână în spital. Ajuns la vârsta de 70 de ani, artistul a mărturisit de mai multe ori că are probleme cu inima, iar tratamentul este unul costisitor, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care nu a renunțat să mai urce pe scenă și

Jean Paler a vorbit despre problemele sale de sănătate

să își bucure fanii cu spectacolele sale. Care este starea de sănătate a artistului, dar și cât va mai rămâne internat în spital?

Jean Paler este de departe unul dintre cei mai iubiți actori din țara noastră. De-a lungul anilor a reușit să-și construiască o carieră de succes în actorie, fiind cunoscut pentru faptul că întotdeauna îi face pe oameni să zâmbească și să se amuze. În ciuda faptului că se confruntă de aproximativ 10 ani cu probleme cu inima, iar medicii i-au sugerat să se retragă din lumina reflectoarelor, se pare că Jean Paler nu renunță la scenă.

Ba mai mult, se afla chiar în turneu atunci când a avut o criză cardiacă și a ajuns de urgență la spital. Acum actorul este internat, iar medicii nu știu încă dacă va rămâne și săptămâna viitoare sub supraveghere. Jean paler a mărturisit că a simțit că îi este rău în timpul unui spectacol, după ced a avut un puseu de tensiune.

Acum este nevoit să mai rămână pentru o perioadă în spital pentru a reuși să se pună, ușor pe picioare, însă până atunci va fi nevoit să renunțe la spectacolele sale și să aibă grijă de sănătatea sa.

De asemenea, a mai spus și că momentan nu se simte foarte bine.

„Nu mă simt prea bine, mă supără rău sănătatea! Sunt de o săptămână internat la spital, în Constanța. Am făcut o criză cardiacă și iată că am ajuns unde am ajuns. Eu sunt aici la spital. Eram în turneu, după cum știți. Într-o zi efectiv mi s-a făcut rău, am făcut mai exact un puseu de tensiune, și am ajuns în situația asta. Din câte știu și săptămâna viitoare o să stau internat. Vedem ce spun și medicii, dar eu așa am înțeles.”, a mărturisit Jean Paler pentru click.ro.

Jean Paler a vorbit despre starea sa de sănătate [Sursa foto: captură video]