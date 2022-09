Macanache, despre primul lui concert: ”Mi-am pierdut dinții pe scenă” Niciun artist nu a debutat așa

In articol:

Macanache este un rapper valoros din generația veche. Muzica lui este ascultată în număr foarte mare, iar hiturile lui nu se opresc să apară. Viața lui este un întreg roller-coaster, fiind foarte deschis să vorbească despre ea.

Cum a fost primul concert al lui Macanache?

Macanache are numai povești haioase, pe care abia aștepți să le auzi. Una dintre ele este despre primul concert, care a fost o experiență epică. A povestit totul în emisiunea Duet, făcând-o pe Alexandra Ungureanu să râdă cu lacrimi.

"Primul concert a fost în Centrul Vechi, la un local. Am mai cântat și înainte, dar nu aveam succes. M-am dus la muncă și după 10 ani a bubuit peste noapte. De abia îmi pusesem o proteză și nu îmi stătea. Am zis că îmi pun dinții într-un pahar de băutură. La un moment dat, pe la jumătatea concertului, mi-au căzut dinții pe jos și am urlat să aprindă lumina, că fac urât dacă nu îmi găsesc dinții. I-am găsit până la urmă și am continuat. La club nu mai aveai ce să bei în afară de apă de la robinet și cei de acolo s-au dus să ia băutură din altă parte. A continuat party-ul, m-au felicitat, mi-au dat 11 milioane. Mi-au spus să îmi aleg ce băutură vreau. Era un rom la care visam eu. La 9 dimineața, eram rupt de beat după concert.", a declarat Macanache.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Câți bani face Macanache din muzică?

În emisiunea Alexandrei Ungureanu, vedeta a dezvăluit că are un salariu decent, iar banii pe care îi face nu sunt doar din muzică, ci și din alte afaceri pe care le are alături de soția sa.

"Eu sunt bucuros și mereu zic că am un salariu decent! Sunt angajat la mine, eu cu soția mea ne-am făcut o firmă și facem rap, vindem haine, facem show-uri și plătim datoriile și chestiile și ne ajutăm părinții că astea sunt cele mai importante.

E cea mai bună perioadă! Pare că am avut perioade mai bună, adică a fost atenția mai mult pe mine, dar acum sunt mai relaxat. Ne descurcăm, cred că suntem și puțin norocoși și probabil toată munca mea de până în pandemie m-a ajutat să pot să trec mai ușor peste pandemie", a explicat Macanache.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!