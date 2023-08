Mădălin Ionescu a răbufnit, după ce a fost acuzat că face diferențe între copii! Prezentatorul TV nu s-a mai putut abține, când i s-a spus că îl umilește pe Filip: „E atât de ușor să stai pe margine”

In articol:

Mădălin Ionescu este tatăl a trei copii, în creșterea cărora este foarte implicat. Prezentatorul TV are o fiică din mariajul cu Cristina Șișcanu, însă mai are și doi copii mai mari, pe Filip și pe Ștefania, din căsnicia sa anterioară, care se înțeleg foarte bine cu actuala soție a tatălui lor.

Din păcate, fiul lui Mădălin Ionescu se confruntă, de mulți ani cu o problemă de sănătate, care nu i-a permis să se dezvolte în mod normal, dar tatăl lui și Cristina Șișcanu nu au ținut niciodată cont de acest lucru și l-au iubit la fel de mult ca pe ceilalți doi copii.

Citește și: „Se vaită de dureri” Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au ajuns la spital cu fiica lor! Au fost sunați de la școală, după ce Petra a început să se simtă rău. Ce le-au spus medicii?

Mădălin Ionescu a fost acuzat că îl umilește pe fiul său

Chiar dacă Filip se confruntă cu probleme de sănătate, tatăl lui nu s-a sfiit niciodată să îl arate pe tânăr pe rețelele de socializare și să vorbească deschis despre starea lui. Așa s-a întâmplat și zilele trecute, atunci când Mădălin Ionescu și-a deschis sufletul și a făcut câteva mărturisiri despre Filip, spunând că, uneori, este foarte trist pentru că fiul lui nu s-a putut dezvolta la fel ca ceilalți copii.

Prezentatorul se gândea la cât de frumos ar fi arătat viața tânărului, dacă problemele de sănătate nu l-ar fi afectat, însă a mărturisit că nu vrea ca Filip să îl vadă trist și să afle despre suferința tatălui său.

Citește și: Mădălin Ionescu i-a închis gura Cristinei Șișcanu! Prezentatoarei TV nici nu i-a venit să creadă ce replică i-a dat soțul ei! Nici n-a ținut cont că este filmat în acel moment

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cine sunt Viorel și Violeta, soții găsiți morți la Gura Portiței. Bărbatul fugise dintr-un spital cu o zi înainte- stirileprotv.ro

„Știți că Filip, în general, e vesel, cu excepția unor momente în care probabil are și el gândurile lui legate de viitor, clipele în care se gândește la condiția lui și realizează că e diferit. Deși, de multe ori, acest diferit e în sens pozitiv. Însă eu nu-mi pot lua din suflet această tristețe de părinte legată de faptul că el putea să fie la vârsta aceasta un student excepțional, un tânăr cu foarte multe preocupări, prieteni iubita și foarte implicat în tot felul de proiecte, etc., momente sociale cu opțiunile lui, cu visele lui, cu speranțele lui. Și în aceste clipe, trebuie să-mi maschez toată această stare interioară, pentru că nu vreau ca el să știe că eu am și aceste suferințe”, a povestit Mădălin Ionescu, într-un filmuleț postat pe pagina lui de Facebook.

Citește și: ”A crescut la casa de copii” Mădălin Ionescu, povestea de viață despre care nimeni nu știa. Cine este omul care i-a croit destinul? ”M-a îndemnat să iau decizii mai toxice”

După ce prezentatorul TV a făcut publice aceste imagini, în care apărea și Filip, urmăritorii săi de pe rețelele de socializare nu au fost foarte încântați. Mai mult, unii dintre ei l-au acuzat pe Mădălin Ionescu de faptul că acesta face diferențe între copii și că nu se comportă cu Filip așa cum o face cu Petra, fetița lui și a Cristinei Șișcanu, ba chiar i-au spus prezentatorului că își umilește fiul prin astfel de filmulețe.

„Este un tânăr care înțelege absolut tot doar că nu poate să exprime prin cuvinte, dragul de el. Fă un pustiu de bine și nu te plânge când este și el în preajma ta.Nu-l umili, comportă-te cu el așa cum te comporți cu Petra”, i-a transmis o urmăritoare lui Mădălin Ionescu, în secțiunea de comentarii de la postarea sa.

Citeste si: „Te înțeleg, nu vorbim. Stai puțin, de ce pleci? Voiam să spun că ești o femeie cu experiență, de ce n-ai fost atentă la el.” Dana Roba a răbufnit în cadrul emisiunii lui Mădălin Ionescu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 31 august 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul real pentru care Dana Roba a plecat de la Mădălin Ionescu din emisiune: "Nu ai cum să rănești o femeie"- radioimpuls.ro

Mădălin Ionescu, afectat de problemele cu care se confruntă fiul său, Filip [Sursa foto: Facebook]

Mădălin Ionescu, reacție nervoasă la adresa persoanelor care l-au criticat

Prezentatorul TV a rămas șocat de lucrurile pe care i le-au spus fanii lui de pe internet. După ce a fost acuzat că își umilește fiul, Mădălin Ionescu nu s-a mai putut abține și le-a dat replica oamenilor care îl acuză de faptul că nu se comportă așa cum ar trebui cu fiul său. Soțul Cristinei Șișcanu a spus că el își cunoaște cel mai bine copilul, iar oamenii nu ar trebui să își mai dea cu părerea fără să știe, de fapt, cum stau lucrurile în familia lor.

„Ar fi probabil imposibil ca astfel de personaje, de genul dv, sa se abțină de la comentarii atât de absurde. Cred ca știu mai bine decât dv ce înțelege si ce nu înțelege fiul meu. Eu mi-am umilit baiatul sau as putea sa o fac vreodată? Vi se pare ca sunt un om lipsit de inteligenta, de rațiune sau de empatie? In acel moment Filip interacționa mai mult cu televizorul. Am fost suficient de discret. Altfel Filip nu înțelege chiar tot, doamna. Nu ați crescut un astfel de copil si nu cunoașteti problematica specifica unui asemenea caz. E atât de ușor sa stai pe margine si sa emiți mizerii de acest tip! Ar fi trebuit sa va dau block … sincer”, i-a răspuns Mădălin Ionescu urmăritoarei lui din mediul online.