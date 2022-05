Mădălin Ionescu, adevărul despre relația dintre Mihaela Coșerariu, fosta sa soție, și copiii lor. Femeia a fost criticată de Cristina Șișcanu

In articol:

Mădălin Ionescu este un bărbat împlinit și are tot ce și-ar putea dori de la viață. Trăiește alături de soția sa, Cristina Șișcanu, cu care are o relație foarte apropiată și au împreună o fetiță minunată.

Din fosta căsnicie, prezentatorul TV mai are încă doi copii, pe Filip și Ștefania. De foarte multe ori a fost întrebat de fani despre mama celor doi copii, însă, de fiecare dată, Mădălin Ionescu nu a oferit prea multe detalii despre acest subiect.

Până să o cunoască pe Cristina Șișcanu, Mădălin Ionescu a fost căsătorit cu o altă femeie, căsnicie din care au rezultat Filip și Ștefania. Din nefericire, băiatul prezentatorului TV are problem neurologice, ceea ce îl face să fie un adolescent special.

Care este relația dintre fosta soție a lui Mădălin Ionescu și copiii lor

În cadrul unei sesiuni de întrebări lansată de Mădălin Ionescu pe contul personal de Instagram, unul dintre fani l-a întrebat pe prezentator despre relația care există între fosta sa parteneră și cei doi copii ai lor, Filip și Ștefania.

Ca de fiecare dată, Mădălin Ionescu a ales să trateze la fel acest subiect, cu foarte multă diplomație, spunând că nu dorește să dezbată, așa cum nu a făcut-o niciodată până acum.

„Filip și Ștefania mai țin legătura cu mama lor? Îi văd foarte atașați (Filip îndeosebi) de Cristina”, a

spus unul dintre fani.

„E un subiect pe care doresc să îl evit. Nu am dat curs acestor întrebări până acum și nu o voi face nici de acum înainte. Mulțumesc de îmțelegere!”, a răspuns Mădălin Ionescu.

Mădălin Ionescu, Cristina Șișcanu, Ștefania, Filip și Petra [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu, adevărul despre fosta soție a lui Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu a vorbit acum ceva timp despre relația dintre fosta soție a lui Mădălin Ionescu și copiii ei. Se pare că aceasta nu este interesată de copii, singurele interacțiuni dintre ei fiind de câteva ori pe an în oraș.

„E frumoasă viaţa cu toţi cei trei copii, Ştefania, Filip şi Petra. Nu este uşor pentru noi însă, că întreaga responsabilitate este pe umerii noştri. Eu şi Mădălin ne-am ocupat de tot, inclusiv de educarea emoţională a Ştefaniei şi a lui Filip. Mama lor nu s-a implicat deloc. Îi vede pe Ştefania şi pe Filip de cinci ori pe an poate, la mall. Aceasta este relaţia dintre ei… Pentru mine este un mister, eu nu aş putea să am o astfel de legătură cu copilul meu. Nici nu mai are sens să discutăm despre acest aspect, nu mai are rost. V-am spus, se văd de patru-cinci ori pe an undeva în oraş.”, a spus Cristina Șișcanu, conform Ciao.