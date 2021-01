Mădălin Ionescu compară vaccinarea cu ”un experiment colectiv de inspirație nazistă”! Declarații șocante, fără precedent, despre COVID-19

Mădălin Ionescu a avut o răbufnire fără precedent la adresa autorităților care au demarat o campanie uriașă de vaccinare împotriva COVID-19.

Mădălin Ionescu vede în campania de vaccinare împotriva COVID-19 o veritabilă încălcare a drepturilor constituționale și începutul unor abuzuri săvârșite asupra celor care vor refuza să se vaccineze.

Mădălin Ionescu: ”Ne vaccinăm sau ne pierdem drepturile?”

”Am înțeles din spoturile difuzate la tv ca “vaccinul ( care din ele ?) e eficient”. L-a întrebat vreun “moderator” pe Nea Arafat, gurul COVID din România, ce înseamnă asta ? Pentru cât timp ne oferă imunitate ? Pentru o luna, doua, trei, șase ? Un an ? Doi ? Dacă eficienta acestor vaccinuri antigripale ține șase luni, ce o sa facem ? O să ne vaccinam de doua ori, poate trei ori pe an ? Așa vom face pana la sfârșitul vieților noastre ? Altfel nu vom avea acces la unele drepturi ?”, spune Mădălin Ionescu, într-o postare pe contul lui de socializare.

”Virusul a fost creat în laborator”

Cunoscut coronasceptic, Mădălin Ionescu merge până acolo încât susține (citând ”specialiști de afară”) că vaccinarea reprezintă ”un experiment colectiv de inspirație nazistă” și că întreaga criză provocată de epidemia COVID-19 se rezumă la o afacere extrem de bănoasă pentru companiile Big Pharma.

Mădălin Ionescu atacă dur autoritățile

”În plus... sunt specialisti de anvergură din afară care consideră această poveste a vaccinarii drept un experiment colectiv de inspirație nazistă, un act totalitar fără precedent in istoria umanității. Prieteni, virusul acesta este unul inventat in laborator. Au spus-o voci superautorizate din lumea medicală, laureați de premii Nobel. Dacă a fost creat in laborator, înseamnă ca există un grup care a conspirat pentru obținerea lui . De exemplu, nea Anthony Faucci, unul din liderii mondiali ai acestei crize, a băgat bani, prin institutul pe care îl păstorește, ani de zile in institutul din Wuhan. E de notorietate. Bani au băgat și mega-companii care au divizii comerciale in zona cosmeticelor sau in branșa Big Pharma. Nu le dau numele. Revenind, dacă exista un grup care a conspirat pentru obținerea acestui virus și pentru lansarea lui in lume, deci pentru atacarea unor mari colectivități umane, e clar că a pregătit și antidotul. Așadar ... unele din aceste vaccinuri ne pot fi vârâte pe gât tocmai de cei care au provocat criza și de lacheii lor din diverse tari, agenți de influență ai acestui grup criminal suprastatal”,mai spune Mădălin Ionescu.

”Unii medici nu vor să se vaccineze”

Prezentatorul de televiziune spune că nu se consideră un anti-vaccinist , însă areo problemă legată de imunizarea COVID-19. El spune că are multe cunoștințe, inclusiv medici, care i-au dezvăluit că vor refuza să se vaccineze.

”Eu unul sunt pentru vaccinare, pentru progres, de partea științei in general, dar in acest caz lucrurile sunt dubioase rău. Aștept să văd o poziție rațională la nivelul puterii, fără excese propagandistice penibile, și cu informatii cât se poate de pertinente legate de vaccinurile de pe piața românească. O întrebare la final ... Îmi explicați și mie de ce mulți medici, unii de foarte mare calitate, nu vor să se vaccineze ?”,a msi spus Mădălin Ionescu.