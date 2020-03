Mădălin Ionescu a publicat pe pagina lui de Facebook un mesaj vehement. Fostul prezentator de televiziune spune că în spatele infectării în masă există niște interese necunoscute de majoritatea populației. În plus, este revoltat de modul în care autoritățile acționează și cred că măsurile luate nu sunt suficient de drastice.

„Așa cum am anticipat … am intrat in rândul lumii. Avem COVID-19. Romanii din Italia și conaționalii plecați spre “cizma” in scopuri turistice au fost lăsați sa intre/ sa se întoarcă in țară cum au vrut. Monitorizarea e superficială, iar carantina cât se poate de lejeră. Chiar dacă in Italia se moare pe capete, rămân la părerea potrivit căreia niște greuceni testează o armă biologică, nu foarte puternica, dar care are o rată rapida de răspândire. Sunt testate reacțiile unor piețe economice și grupuri sociale, iar la final vor apărea și marii câștigători ai acestei povesti dubioase cu iz de “secret fucking services”. Și in România “băieții deștepți” fac și vor face bani de pe urma isteriei COVID-19, un virus mai slab decât altele din gama lui. Problema la noi nu e legata de slaba capacitate a sistemului medical in a face fata unei epidemii de acest tip… Suntem obișnuiți ! Problema e că mulți conaționali purtători de viruși gripali fac tot posibilul sa le transmită și celor care nu au aceste infectii”, a scris Mădălin Ionescu pa pagina lui.

Mădălin Ionescu a povestit ce a văzut într-un supermarket

Mădălin Ionescu a povestit cp a fost martorul unor scene îngrijorătoare în timp ce se afla la cumpărături, într-un supermarket din Capitală.

„Ma uitam seara trecută siderat intr-un supermarket la cumpărătorii răciți … In 10-15 minute am văzut cel puțin cinci-șase persoane care și-au șters mucozitățile cu mâna și apoi au pipăit fără nicio jena legumele, fructele și alte produse. Toti erau bărbați și nu păreau cocalari. Fără masca de protecție, șervețele, batiste etc. Poate indivizii nu sunt purtători ai virusului momentului, dar această inconștiență, această lipsă de respect fata de alți cetățeni mi se par cel puțin condamnabile, definitorii pentru o parte din populația acestei țări. La noi pericolul cel mai mare vine de la cei care nu dau doi bani pe aproapele lor”, a mai spus Mădălin Ionescu.