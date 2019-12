Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu își vor spune „la revedere” în curând. Soția fostuli prezentator de televiziune va pleca din România în Republica Dominicană, acolo unde va fi unul dintre concurenții emisiunii Survivor, de la Kanal D.

Cu această ocazie, Mădălin Ionescu a publicat un mesaj emoționant pe pagina lui, în care a vorbit despre separarea temporară de Cristina Șișcanu, dar a și lăudat-o pe frumoasa lui parteneră de viață.

Citeste si: „Survivor România” își anunta primii concurenți! Ruby, Augustin Viziru, Cezar Juratoni si Asiana Peng își vor testa limitele în jungla din Republica Dominicana

Cristina este un om de excepție, de un altruism și de o înțelepciune dincolo de cotidian și cred ca va fi unul din preferații voștri de la “Survivor”. Eu voi rămâne acasă cu un program foarte lejer .. Voi fi nevoit să ma ocup de firmă ( e a Cristinei), de contractele pe care le avem in derulare, dar și de cele care vor veni, voi avea foarte multe filmări pentru proiectele online sau de marketing in care sunt implicat, voi plăti colaboratorii, furnizorii, taxele, voi superviza realizarea unor materiale și programe video, dar mai presus de toate, va trebui sa am grija ca Petra sa nu resimtă ca pe un șoc plecarea Cristinei, să fiu și tata și mama, sa desfasor tot felul de activități cu ea, sa recreez rutina lor, să-l supraveghez și pe Filip etc. Poate chiar o sa am timp și sa dorm ... Hai... că e bine ! Și eu voi avea “Survivor-ul”meu”, este mesajul pe care l-a publicat Mădălin Ionescu.

„Nu ne plângem. E de bine ! E despre testarea limitelor și despre iubire, eficientă, acțiune, muncă, bucurii, emoții și reușite... Ăsta e farmecul vieții!” , a completat Cristins Șișcanu Ionescu.