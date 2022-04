Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu, după 11 ani de căsnicie: „Multe s-au schimbat. Nu am fost in competiție, nu ne-am produs suferințe”. Au făcut anunțul de Paște

In articol:

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. Fanii le urmăreac orice mișcare și, recent, au avut parte de o surpriză atunci când prezentatorul TV le-a amintit tuturor de câtă vreme este alături de soția sa. Cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu în urmă cu 11 ani, iar Mădălin Ionescu nu putea lăsa să treacă această zi fără să-i facă o declarație de

dragoste soției sale în mediul online.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au o mulțime de urmăritori în mediul online, cu care împărășesc toate momentele prețioase din viața lor. Nu trece zi fără ca cei doi să nu ia legătura cu fanii lor din mediul online și să le povestească despre ce a mai apărut nou în viața lor.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, 11 ani de căsnicie

Recent, Mădălin Ionescu a postat pe Instagram o fotografie de acum 11 ani în care se află alături de Cristina Șișcanu.

Prezentatorul TV și-a exprimat sentimentele față de soția sa care, la distanță de 11 ani, ele par a fi aceleași, în ciuda faptului că tot mai multe cupluri care experimentează mai mult de 10 ani împreună încep să caute fericirea în alte locuri, mai spune Mădălin Ionescu.

„11 ani de căsătorie … Azi. 11 ani? Parca suntem de o viața împreuna. In zilele noastre putine cupluri conviețuiesc mai mult de zece ani. Multe s-au schimbat. Societatea, valorile, modul in care bărbații si femeile interacționează unii cu altii. Oamenii s-au schimbat in primul rând. La noi nu s-a schimbat un amănunt fundamental: iubirea! Ne-am iubit cu aceeași intensitate in acești ani, chiar dacă am trecut prin multe împreuna. Nu am fost in competiție, nu ne-am produs suferințe si am căutat sa ne armonizam permanent. Îți mulțumesc, baby! La mulți ani împreuna! Sărbători luminate si iubire in suflete tuturor!”, a scris Mădălin Ionescu pe Instagram.