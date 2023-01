Mădălin Ionescu, un tătic model, s-a lăsat machiat și coafat de Petra! Ipostaza adorabilă în care Cristina Șișcanu și-a surprins soțul și fiica: „Primul client al Petrei este tata”

In articol:

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu au împreună o fetiță pe nume Petra, în vârstă de 5 ani, alături de cei doi copii din prima căsătorie ai fostului prezentator TV, Ștefania și Filip. Micuța Petra este încă suficient de mică pentru a găsi în tatăl său un partener de joacă numai bun.

Mădălin Ionescu îi îndeplinește fiecare dorință fiicei sale și nu se dă înapoi de la joacă, chiar dacă acest lucru ar însemna să fie coafat și machiat de fiica sa. Cu puțin timp în urmă, prezentatoarea TV a postat în mediul online o serie de imagini adorabile cu soțul și fiica sa, în timp ce micuța își testa noile accesorii de coafat și machiat, pentru copii, pe tatăl său.

Cristina Șișcanu a surprins imaginile dintre Mădălin Ionescu și Petra, care s-a oferit să-l coafeze pe tatăl ei și, cu această ocazie, să-și testeze noile jucării. Fostul Prezentator TV nu s-a putut opune dorinței fiicei sale, acceptând, cu resemnare, că este primul „client” al Petrei, așa cum reiese din discuția sa cu Cristina Șișcanu.

„Primul client al Petrei este tata”, a spus Cristina Șișcanu în mediul online.

„Bineînțeles”, a spus, resemnat, Mădălin Ionescu.

Cum se înțelege Cristina Șișcanu cu copiii lui Mădălin Ionescu?

Chiar dacă nu este mama biologică a Ștefaniei, în vârstă de 25 de ani, și a lui Filip, de 18 ani, Cristina Șișcanu are o relație specială cu cei doi tineri. Fiica cea mare a lui Mădălin Ionescu locuiește de una singură și nu mai depinde de ajutorul părinților săi, ocupând poziția de director în cadrul unei firme care se ocupă cu comercializarea parfumurilor.

„Așa e! E cam fiecare cu treburile lui. Ștefania este mare, deja este adult în toată firea, are 25 de ani. S-a mutat singură, nu mai stă cu noi. Are însă un apartament aproape de noi. Are și un job foarte bun. A ajuns să dețină o poziție de director într-o firmă care se ocupă de comercializarea parfumurilor. E într-o zonă foarte frumoasă, care-i place foarte mult. Filip a făcut și el 18 ani, este și el adult acum. Ce să mai?! Noi avem copii de toate vârstele! Petra are cinci ani...”, a spus Cristina Șișcanu, conform Click.