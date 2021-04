Madalin Voicu, urmatorul invitat la “40 de intrebari cu Denise Rifai” Marti, la 23:15, celebrul politician si muzician va fi dezbracat de secrete, in emisiunea difuzata de Kanal D

Madalin Voicu va fi invitatul editiei de marti, 27 aprilie, a emisiunii “40 de intrebari cu Denise Rifai”, difuzata de la ora 23:15, la Kanal D. Politician celebru, activ pe scena publica romaneasca de mai bine de doua decenii, Madalin Voicu este de formatie muzician. In calitate de violonist si dirijor, a incantat publicul cu numeroase concerte pe cele mai mari scene ale Romaniei si nu numai. Provine dintr-o familie cu traditii muzicale vechi de aproape 200 de ani.

Se consideră un om împlinit pentru ca are şapte copii pe care ii iubeste ca pe ochii din cap.

In editia de marti a emisiunii “40 de intrebari cu Denisei Rifai”, Madalin Voicu va fi pus in fata tirului de intrebari, menite sa faca lumina in viata personala si profesionala a acestuia.

„Ati fost suparat pe cineva pentru moartea copilului dvs.?”, „De ce i-ati numit pe romani <ultima scursura> de popor?”, „V-ati abonat familia la banul public?”, „De ce ati lipsit de la nunta fiului dvs?”, „De cate ori ati fost casatorit?”, „Sunteti un barbat cu sex appeal?”, „V-a facut vreodata avansuri un barbat?”, „Ati devenit un barbat fidel?” sunt intrebari la care Madalin Voicu va trebui sa raspunda sub tensiunea cronometrului.