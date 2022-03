Mădălina Aștefănoaie a ajuns la capătul puterilor! A fost urmărită și terorizată timp de 2 ani! "Mă îmbolnăvesc pe zi ce trece"

In articol:

Mădălina și George formează unul dintre cele mai iubite cupluri care au participat la celebrul show matrimonial difuzat pe Kanal D. Cei doi au continuat relația și în afara competiției, luând decizia să se mute împreună.

Mădălina, reacție nervoasă pe internet

Aceștia s-au logodit și au luat în calcul chiar posibilitatea venirii pe lume a unui copil, bineînțeles, la momentul potrivit.

Mădălina nu s-a mai putut abține și a răbufnit pe contul ei de Instagram. Fanii au rămas înmărmuriți când au văzut postările tinerei. Aceasta a povestit, în fața tuturor, drama prin care a trecut timp de doi ani.

"Sunteți niște obosite, terminate și vai de Steaua voastră. O să fiu foarte atentă cui îi mai accept cererea de prietenie aici pe Instagram. Spectacolul s-a terminat, v-ați bătut joc și m-ați luat la "mișto" destul, mda bine de fapt eu m-am lăsat... Am vrut să văd cât vă duce capul ăla și v-a dus departe, prea departe. A venit timpul să vă povestesc și vouă trauma mea de zi cu zi. De doi ani de zile eu nu mai sunt om, trăiesc un coșmar, de multe ori pe live mă întrebați ce am de m-am schimbat, ce am de nu mai vedeți strălucirea din ochii mei, beh nu o mai vedeți pentru că m-au terminat psihic trei "femei", dacă le pot numi așa de fapt, nu știu nici măcar dacă sunt femei care sunt mai rău ca la FBI, îmi spun tot despre absolut oricine, știu secretele la toată lumea, George nu poate să plece la magazin până la magazin, că astea află și îmi trimit poze, screenuri și tot ce le trece prin cap. Nu pot posta o poză cu o prietenă că află ele cine pe cine a înșelat etc. De asta nu postez poze cu nimeni pe profilul meu, pentru că m-am săturat. Sunt stresată, nu mai pot mânca, mă îmbolnăvesc pe zi ce trece. Am tăcut până acum, nu am spus nimănui (în afară de George și ai mei).", a scris Mădălina pe contul ei de Instagram.

postarea Mădălinei [Sursa foto: Instagram]

Tânăra este foarte activă pe rețelele sociale, lucru prin care a câștigat simpatia celor care o urmăresc. Nu s-a oprit la o singură declarație, ci a continuat să tragă un semnal de alarmă și îi roage pe cei care au traumatizat-o să o lase în pace.

"Opriți-vă naibii că nu vreau să știu nimic de nimeni, nu mă interesează trecutul la nimeni, lăsați-l în pace pe George. Eu înțeleg că nu ne vrea nimeni împreună, dar voi credeți că dacă îmi trimiteți două poze cu două foste iubite de al lui George, eu o să-l las sau cum? Am trecut prin momente foarte grele și suntem aici, înțeleg că dacă nu venim să ne spălăm rufele la TV nu suntem nimeni. Dar dacă tot nu suntem nimeni, lăsați-ne așa, nu am nevoie de nimic altceva, lăsați-mă să îmi trăiesc viața și povestea MEA. Eu am o mamă, nu am nevoie de 20000 de mame să mă învățați voi ce să fac și cum să fac, fac cum simt EU că este ok pentru NOI. M-ați terorizat cu telefoane, cu mesajele. Nu sunteți sănătoase la cap, ați ajuns să îmi urmăriți mama și prietenele ei în tren și să îmi spune-ți mie ce vorbesc ele, Doamne ferească Dumnezeu așa ceva!!!!", a continuat Mădălina.

Mădălina, mesaj dur pentru cei care îi contestă relația cu

Mădălina îl iubește foarte mult pe George și nu suportă ca cineva să îl jignească sau să le conteste relația. Astfel, tânăra îi pune la punct pe cei care nu le dau pace și nu îi lasă să fie fericiți.

"Prima și ultima dată când mai vorbesc despre acest subiect. Eu fac parte din prezentul și viitorul lui George. Eu nu sunt "trecutul" să vă intre odată în capul ăla sec. Fiecare om are un trecut bun sau mai puțin bun, nu trebuie să îmi spuneți voi mie cu cine trebuie să fiu și cu cine nu. O să fiu cu el până o să mor.", a mai spus Mădălina.