Mădălina Crețan, primul Valentine’s Day fără Nosfe. Ce a primit soția regretatului artist în această zi: „Ne-am dorit doar să fim împreună”

Vestea morții artistului Nosfe a căzut ca un trăsnet peste showbiz-ul românesc. Vedeta a încetat din viață la vârsta de 37 de ani, după ce a susținut un concert în cadrul căruia s-a simțit rău.

Cea care l-a găsit pe artist fără suflare a fost soția acestuia, Mădălina Crețan, care a sunat la salvare, dar din păcate, atunci când medicii au ajuns la fața locului nu s-a mai putut face nimic. Artistul a lăsat în urmă o soție, o fiică, prieteni și o mulțime de fani care acum îi simt lipsa. Chiar dacă fizic nu mai este alături de cea care i-a fost soție timp de ani de zile, Nosfe i-a dăruit un cadou partenerei sale de Valentine’s Day.

Citește și: Fiica lui Nosfe a reacționat total neașteptat când a aflat că tatăl ei a murit: „Îl exclusese complet din amintirile ei”. Mădălina Crețan, dezvăluiri dureroase

Ce cadou emoționant a primit Mădălina Crețan de Valentine’s Day

Cum ziua de astăzi a fost dedicată iubirii, foarte multe cupluri au petrecut timpul împreună la diferite întâlniri romantice, iar femeile au fost răsfățate cu flori și cadouri.

Din păcate, pentru Mădălina Crețan ziua de astăzi nu a fost la fel de frumoasă. Acesta este primul Valentine’s Day pe care vedeta îl petrece fără soțul ei. Cu toate acestea, regretatul artist s-a asigurat că îi va lăsa un cadou semnificativ pentru Ziua Îndrăgostiților, chiar dacă el nu mai este printre noi. Astfel, pe data de 14 februarie a fost lansată melodia numită Nemuritori, care este despre iubirea ce și-o purtau cei doi.Mădălina a mărturisit că tot ce își doreau era să fie împreună și să se bucure de fiecare moment împreună.

„ Ne-am dorit doar să fim împreună să facem orice. Să mâncăm acasă, să ne uităm la un film, să ne privim, să ne îmbrățișăm, să ne facem să râdem și să ne motivăm pentru ziua respectivă. Astăzi, de Ziua Îndrăgostiților, voi munci și îmi voi face cadou lansarea piesei «Nemuritori», pe care soțul meu a scris-o pentru mine și a înregistrat-o cu gândul la noi. Dacă îmi doresc neapărat, o pot considera cadoul lui pentru mine pentru Ziua Îndrăgostiților ”, a declarat soția regretatului rapper, potrivit Click.

Citește și: SHIFT și Connect-R, moment emoționant în memoria lui Nosfe. Cum s-au gândit să-i aducă un omagiu regretatului rapper?

Mădălina Crețan primește semne de lumea de dincolo din partea lui Nosfe

Chiar dacă au trecut aproape patru luni de la trecerea în neființă a lui Nosfe, familia încă nu s-a obișnuit cu lipsa acestuia. Mădălina Crețan a mărturisit că ea și vedeta continuă să aibă o legătură foarte specială, dar și că bărbatul îi este mereu alături și îi arată asta prin diferite semne. Aceasta a povestit că la un moment dat a simțit o mână caldă pe umărul ei și a știut imediat că este rapper-ul.

„Relația dintre mine și NOSFE este mai specială acum. Nu prea aș vrea să dezvolt subiectul, că după aceea o să mă creadă lumea nebună și nu este așa. El nu mi s-a arătat până acum în vise, ci prin alt mod… de exemplu am simțit, într-o zi, cum îmi pune cineva o mână caldă pe umărul meu și am știut că este a lui, plus că vorbesc despre el în fiecare zi și simt că este în casă alături de mine. Nu am cum să trec peste așa ceva”, a declarat femeia, potrivit sursei citate mai sus.