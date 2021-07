Mădălina de la Puterea Dragostei este însărcinată?! Iubita lui George a cerut ajutorul susținătorilor: ”Am doar niște amețeli, dar e normal...”

Madalina si George de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram] 13:01, iul 20, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Mădălina și George, foști concurenți de la Puterea Dragostei, s-au cunoscut în timpul competiției fenomen de la Kanal D, iar de atunci trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Deși s-au văzut pentru prima dată în sezonul trei Puterea Dragostei, iar acolo s-a înfiripat relația amoroasă dintre ei doi, Mădălina și George au ales să părăsească competiția și să meargă acasă, unde își trăiesc în liniște iubirea.

Citeste si: George și Mădălina de la Puterea dragostei s-au despărțit? Mesajul trist postat de fosta concurentă: „Ai ajuns atât de rece...”

De luni bune, cei doi sunt împreună, iar în urmă cu ceva timp s-au și logodit. Deși gurile rele spuneau în mediul online că cei doi s-au despărțit, iată că George și Mădălina sunt mai bine decât niciodată. Ba chiar mai mult decât atât, fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a luat urmăritorii din online prin surprindere, după ce l-a cerut ajutorul. Mădălina avea nevoie de câteva remedii pentru amețeli, iar fanii s-au gândit imediat la faptul că ar putea fi...însărcinată.

Citeste si: Cine este femeia care i-a luat mințile lui Ion Țiriac? Sunt 36 de ani diferență de vârstă- bzi.ro

Postarea facuta de Madalina de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Mesajul transmis de Mădălina de la Puterea Dragostei

Ei bine, tânăra a ținut să lămurească lucrurile la scurt timp după postarea făcută de ea, așa că a publicat un mesaj pentru internauți.

Citeste si: Philip de la Puterea Dragostei s-a despărțit de Berna pentru ”Beyonce” a lui Nicolae Guță?! În ce ipostaze controversate s-au filmat

” Acum inainte sa plec la munca, vreau sa va spun doua cuvinte. Va multumesc din tot sufletul pentru toate mesajele frumoase, am primit...Doamne, deci nu-mi vine sa cred, foarte, foarte multe mesaje frumoase. Sunt bine, nu sunt însărcinată, am doar niste ameteli, dar e normal ca se pun toate la un loc sa zicem. Asa ca, stati linistiti, va multumesc inca o data si am plecat la munca”, a mărturisit Mădălina de la Puterea Dragostei, pe contul ei de Instagram.

Madalina de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]