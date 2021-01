Mădălina Dobrovolschi, fosta purtătoare de cuvânt a președintelui României, infectată cu Covid-19: „Am simțit că e ceva în neregulă cu mine”

ian 28, 2021 Autor: Cristina Ionela

Fosta purtătoare de cuvânt a lui Klaus Iohannis, Mădălina Dobrovolschi, a mărturisit că a fost infectată cu coronavirus. Mădălina a explicat că a avut o formă ușoară: ”s-a simțit ca o altă răceală sau gripă- stare febrilă deși nu aveam febră, oboseală permanentă, dureri musculare, tuse...și un soi de presiune psihică”.

Mădălina Dobrovolschi a declarat că a fost infectată cu virusul nemilos provenit din China și că a ales să treacă discret peste acea perioadă în care a stat izolată. ”Am avut și eu Covid. Au trecut ceva săptămâni de atunci. Alegerea mea a fost să trec discret prin acea perioadă…Am adunat însă câteva gânduri pe care aș vrea să le împărtășesc.

Deși am avut o formă ușoară, vă pot spune clar că nu s-a simțit ca o altă răceală sau gripă- stare febrilă deși nu aveam febră, oboseală permanentă, dureri musculare, tuse…și un soi de presiune psihică pentru că nu prea știi ce urmează.

Cam în a treia zi mi-am pierdut gustul și mirosul, dar puteam să simt gusturile “de bază”, cele foarte puternice- sărat, dulce, amar…Sentimentul general era că mă aflam sub o cupolă de sticlă și apăsătoare dar și izolatoare de percepțiile normale.

Ce vreau să vă spun? Când am simțit că e ceva în neregulă cu mine, am sunat un MEDIC. Nu un tâmplar, nu un instalator. Am urmat un tratament cu…medicamente, nu am fiert nicio buruiană prescrisă de un vraci online”,a povestit aceasta.

Fosta purtătoare de cuvânt a lui Iohannis a mai spus și faptul că și-a făcut analize, dar și diferite teste într-un centru medical suport de coronavirus.

Mădălina Dobrovolschi[Sursa foto: Facebook]

Mădălina mai spune că trebuie să-i

lăsăm pe medici să-și facă treaba, pentru ca noi să fim sănătoși.

”Mi-am făcut analize de sânge, teste la plămâni într-un centru medical de suport covid…nu mi-am făcut astrograma să aflu dacă voi trece cu bine prin boală! Acum am un nivel bun de anticorpi, port în continuare mască, respect tot ce recomandă specialiștii și aștept să îmi vină rândul la vaccinare.

Nu credeți că am fi cu toții mai bine dacă i-am lăsa pe medici să fie medici și să ne facă sănătoși, pe avocați să fie avocați, pe preoți să fie preoți și în general, fiecare să își aibă rolul în societate în funcție de specializarea sa?

Pandemia asta a calificat atâția “medici de tastatură” care și-au luat diploma pe facebook sau pe alte rețele de socializare. Și vom rămâne mult timp blocați în pandemie dacă vom continua să ne luăm rețetele de oriunde altundeva decât de la medic…”,a încheiat Mădălina Dobrovolschi.