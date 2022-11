Mădălina Ghenea, copiată de Angela Martini! Soția lui Dragoș Săvulescu încearcă să fie unu la unu cu frumoasa actriță, iar noi avem dovada foto | EXCLUSIV

In articol:

Mădălina Ghenea se pare că este sursă de inspirație pentru Angela Martini, actuala soție a lui Dragoș Săvulescu. Fosta Miss Albania pare că încearcă să fie unu la unu cu Mădălina Ghenea și copiază de la ținute și pozițiile în care sunt făcute pozele, până la concepte întregi realizate chiar în aceleași locuri.

Pentru soția lui Dragoș Săvulescu, pagina de Instagram a Mădălinei Ghenea pare să fie punctul de plecare pentru majoritatea postărilor pe care le realizează și ea pe conturile sale. Ce-i drept, nimeni nu ar putea să o judece pentru că dacă ar fi să fim cinstiți, cine nu ar aprecia-o pe frumoasa actriță?! Însă, la fel de cinstiți să fim...oare copia are valoare?!

Mădălina Ghenea, copiată mereu de Angela Martini

Strânga: Angela Martini / Dreapta: Mădălina Ghenea [Sursa foto: Instagram]

Angela Martini este extrem de activă în mediul online, în special pe pagina de Instagram acolo unde postează și imaginile inspirate din fotografiile și filmările pe care le publică Mădălina Ghenea.

Soția lui Dragoș Săvulescu, căci pentru asta este ea cunoscută în România, primește like-uri de la fani, însă nu mai multe ca cele pe care celebra actriță le adună la fotografiile "originale".

Citește și: Cum arăta Angela Martini, soția lui Dragoș Săvulescu, când a reprezentat Albania la concursul Miss Universe 2010

Jurnaliștii WOWbiz.ro nu au putut trece cu vederea postările Angelei Martini, asemănătoare aproape 1 la 1 cu tot ceea ce distribuie Mădălina Ghenea.

Soția lui Dragoș Săvulescu își găsește inspirație și în postările noi, dar și în conținutul mai vechi. Spre exemplu, în 2019 Mădălina Ghenea a realizat o campanie de promovare pentru un parfum celebru, care s-a filmat într-un palat superb din Veneția, faimoasa actriță purtând o rochie lungă și plimbându-se pe holuri.

Sus: Mădălina Ghenea în 2019 / Jos: Angela Martini în 2021 [Sursa foto: Instagram]

În 2021, Angela Martini a postat un videoclip similar, culmea realizat în același loc, pe aceleași scări și în aceleași camere, numai că ea a ales să poarte o rochie scurtă. Și trebuie menționat că video nu a fost făcut pentru vreo campanie sau cel puțin nu precizează în descrierea postării, ci pentru propriul său conținut pe pagina de Instagram.

Angela Martini se filmează în aceleași locuri ca Mădălina Ghenea

Strânga: Angela Martini / Dreapta: Mădălina Ghenea [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Cine este Angela Martini, soția lui Dragoș Săvulescu. Fosta Miss Albania a postat imagini pe Instagram înainte de arestarea partenerului ei

Citeste si: Culiță Sterp, primul mesaj după accident! Ce a declarat artistul- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Dacă vă imaginați că fosta Miss Albania copiază doar cadrele și locurile în care Mădălina Ghenea își desfășoară activitatea, vă înșelați! Faimoasa româncă este o bună sursă de inspirație și când vine vorba de ținute.

Tot la Veneția a fost realizat și un videoclip al Angelei Martini în care apare într-o rochie roșie alături de gondole. O fotografie a Mădălinei Ghenea pare să fie din nou sursa de inspirației pentru soția fostului acționar de la Dinamo în realizarea clipului, căci frumoasa actriță a realizat în 2020 un shooting acolo și a purtat o rochie ravisantă roșie.

Și videoclipurile în care apar copiii celor două sunt izbitor de asemănătoare. Spre exemplu Angela Martini a realizat și ea un clip, alături de fiul său, în timp ce dansa îmbrăcată cu o rochie albă asemănătoare cu cea a Mădălinei Ghenea, pe care modelul a purtat-o alături de fiica sa într-un clip aproape identic. Însă, pe lângă asemănările vestimentare, dar și dansul cu cel mic, marea diferență este că Mădălina Ghenea l-a realizat în 2017, iar Angela Martini octombrie 2022. Tot pură coincidență, nu?!

Strânga: Mădălina Ghenea / Dreapta: Angela Martini [Sursa foto: Instagram]

Angela Martini se fotografiază la fel ca Mădălina Ghenea

Pozele Mădălinei Ghenea sunt și ele o sursă de inspirație pentru fotografiile Angelei Martini. Aici nu vorbim de ținute identice, ci de o întreagă poveste, decoruri similare și chiar coafuri și make-up care arată similar.

Mădălina Ghenea (stânga). Angela Martini (dreapta) [Sursa foto: Instagram]

Spre exemplu, soția lui Dragoș Săvulescu a copiat un compleu alb pe care Mădălina Ghenea l-a purtat într-o fotografie și s-a pozat din nou la fel, iar lista poate continua.

Strânga: Angela Martini / Dreapta: Mădălina Ghenea [Sursa foto: Instagram]

Spre exemplu, un alt compleu roșu purtat de cunoscutul fotomodel a fost și el sursă de inspirație pentru soția lui Dragoș Săvulescu și a decis să aibă aceeași poziție în fotografie ca actrița.

Strânga: Angela Martini / Dreapta: Mădălina Ghenea [Sursa foto: Instagram]

Cine este Angela Martini, în afară faptului că este soția lui Dragoș Săvulescu

Angela Martini este soția lui Dragoș Săvulescu și cunoscută pentru că a fost desemnată Miss Albania în 2010. A locuit în Elveția de la vârsta de 10 ani și cam atât știm despre viața și cariera ei.

Angela Martini, înainte să fie soția lui Dragoș Săvulescu, când nu apelase la medicul estetician [Sursa foto: Hepta]

De cealaltă parte, Mădălina Ghenea se bucură de o carieră de invidiat în lumina reflectoarelor. Frumoasa româncă este cunoscută pentru cariera ei de fotomodel, numeroasele campanii de publicitate pentru branduri internaționale, dar și pentru rolurile de succes în care a jucat alături de actori mari de la Hollywood, iar ultima apariție a fost în filmul House of Gucci.

Pe lângă rolul Sophiei Loren din Casa Gucci, Mădălina Ghenea a mai jucat în All I Ever Wished For; Youth; Dom Hemingway, Deep Fear. Actrița s-a bucurat de numeroase apariții de excepție pe covorul roșu, incluzând Festivalul de Film de la Cannes, iar în toamna acestui an a fost premiată la Festivalul de Film de la Veneția.

De cealaltă parte despre cariera Angelei Martini nu știm foarte multe detalii semnificative. Știm doar că în 2017, după un an de relație, s-a căsătorit cu Dragoș Săvulescu.. Cei doi au spus marele DA în Las Vegas, după un an și jumătate de relație, iar ulterior Angela Martini a devenit mamă, după ce a adus pe lume un copil cu ajutorul unei mame surogat.

Se știe că Dragoș Săvulescu a avut probleme cu legea, asta după ce a fost condamnat la 5 ani de închisoare, în dosarul retrocedărilor de plajă din Mamaia și Constanța. În vara anului 2021, fostul acționar de la Dinamo a fost găsit în Grecia, după ce Angela Martini a postat mai multe imagini din vacanță în care apărea și el. Deși s-a cerut extrădarea în România, Curtea de Apel din Syros a respins-o.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!